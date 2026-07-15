데이식스 영케이, 8월 인스파이어 아레나서 솔로 콘서트 개최

AI 핵심 요약beta
- 데이식스 영케이가 8월 14∼16일 인천서 솔로공연 했다
- 티켓은 20일 팬클럽 선예매, 22일 일반예매 진행했다
- 정규 2집 영기스트와 타이틀곡은 27일 오후 6시 발매된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent.의 데이식스 영케이가 인천 인스파이어 아레나에서 솔로 단독 공연을 연다.
소속사 JYP엔터테인먼트는 지난 14일 데이식스 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 컴백 분위기를 이어갈 솔로 투어 일환 단독 공연 '영기스트 인 인천(YOUNGEST in INCHEON)' 개최지와 티켓 오픈 공지를 게재했다.
이에 따르면 영케이는 8월 14일부터 16일까지 인천 인스파이어 아레나에서 솔로 투어 포문을 연다.
티켓 예매는 NOL티켓에서 7월 20일 마이데이(팬덤명) 6기 회원 대상으로 팬클럽 선예매, 22일 일반 예매가 진행된다.
영케이는 정규 앨범 '영기스트'의 티징 콘텐츠를 순차 공개 중인 가운데 콘셉트 포토를 추가로 선보였다.
앞서 공개된 첫 티저 사진과는 상반된 다크한 무드를 전해 이목을 사로잡는다. 흑백 이미지에서는 강렬한 눈빛으로 짙은 인상을 남겼고, 붉은 조명 아래 비친 초상에서는 사색에 잠긴 모습을 강조했다.
이번 신보에는 타이틀곡 '셧 더 도어(Shut The Door)'를 필두로, 영케이가 전곡 작업한 15트랙이 풍성하게 실린다.
영케이의 의 정규 2집 '영기스트' 및 타이틀곡 '셧 더 도어'는 오는 27일 오후 6시 정식 발매된다.
alice09@newspim.com