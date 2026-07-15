'틈만 나면,' 8월 11일 시즌5 첫방…황정민·정호연 첫 게스트 출격

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = SBS 예능 '틈만 나면,'이 오는 8월 11일 시즌5로 돌아온다. 유재석, 유연석이 다시 호흡을 맞추는 가운데 첫 방송 게스트로 배우 황정민과 정호연이 출격하며 새 시즌의 포문을 연다.

'틈만 나면,'은 일상 속 마주하는 잠깐의 틈새 시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티다. 최근 방영된 시즌4는 전 회차 2049 시청률 동시간대 1위, 15주 연속 화요 예능 드라마 전체 2049 시청률 1위를 기록하며 화요 예능 강자의 자리를 견고히 한 바 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = SBS 틈만 나면. [사진=SBS] 2026.07.15 moonddo00@newspim.com

이 가운데 '틈만 나면,' 측이 "오는 8월 11일 화요일 '틈만 나면,' 시즌5의 첫 방송을 앞두고 첫 회 틈 친구로 영화 '호프'의 배우 황정민, 정호연이 출격한다"라고 밝혀 이목을 집중시킨다.

무엇보다 '틈만 나면,'에서 이뤄지는 유재석과 황정민의 재회에 관심이 쏠린다. 최근 유튜브 콘텐츠 '핑계고'에 출연한 황정민이 "'틈만 나면,'에 나가고 싶다"라며 출연 의지를 드러내 화제를 모은 것. 이에 해당 영상 댓글에는 "이 조합 추진하자", "100% 명장면 탄생할 듯", "벌써 황정민, 유재석 케미 기대된다" 등 뜨거운 반응이 이어진 바 있다. 이에 실제 '틈만 나면,' 시즌5의 첫 회 게스트 출연이 극적으로 성사되며 시작부터 뜨거운 화제성을 과시하고 있다. 여기에 글로벌 무대에서 활약 중인 정호연이 가세하면서, '투유 MC' 유재석, 유연석과의 기분 좋은 첫 만남에 어떤 도파민 넘치는 게임과 활약이 이어질지 기대감을 끌어올린다.

'틈만 나면,' 제작진은 "'틈만 나면,'의 새 시즌에서는 황정민, 정호연이 처음으로 틈 친구로 함께 하며 포문을 힘차게 열 예정이다"라며 "향후 막강한 틈 친구 라인업과 함께 새 시즌에도 어떤 주옥같은 명장면을 만들 수 있을지 기대를 모으는 가운데, 다양한 사연의 틈 주인을 위한 역대급 명승부를 기대해 달라"라고 전해 오는 8월 시즌5로 돌아올 '틈만 나면,' 본 방송에 대한 궁금증을 수직 상승시킨다.

한편, 더욱 강력한 일상밀착형 웃음 폭격을 예고하고 있는 힐링 예능 '틈만 나면'은 8월 11일 첫 방송될 예정이다

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