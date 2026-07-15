부산시, 여름철 야간관광 특화 프로그램 선봬… 대한민국 밤밤페스타 부산

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캔들라이트 콘서트와 즉석라면 체험 등

스탬프 투어 10개 도시 야간관광 활성화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시 여름철 야간관광 특화 프로그램을 선보인다

부산시와 부산관광공사는 오는 18일부터 19일까지 영화의전당 일원에서 '2026 대한민국 밤밤페스타 부산'을 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 문화체육관광부 공모로 선정된 전국 10개 야간관광 특화도시가 순차적으로 진행하는 공동 프로그램이다. 부산을 시작으로 통영, 강릉, 전주 등에서 이어질 예정이다.

부산시와 부산관광공사가 오는 18일부터 19일까지 영화의전당 일원에서 2026 대한민국 밤밤페스타 부산을 개최한다. 사진은 부산시청 전경 [사진=뉴스핌DB] 2023.07.13

부산은 한국관광공사가 지정한 야간관광 특화거점인 영화의전당을 중심으로 영화, 공연, 휴식을 결합한 프로그램을 선보인다. 최근 확산되는 체험형 관광 수요를 반영해 야간 콘텐츠를 강화했다.

행사는 '한여름 밤의 쉼, 채우고 비우고 머무르고'를 주제로 도심형 휴식과 문화 체험을 결합해 운영된다. 도심 속 야외도서관에서는 500여 권의 도서와 휴식 공간을 제공하고 영화 대사 필사 체험도 진행된다.

18일에는 부산여행영화제 개막과 연계해 '캔들라이트 콘서트'가 열린다. 야외극장에서 영화 OST를 클래식 연주로 선보이며, 개막작 상영과 함께 진행된다.

행사장에는 즉석라면 체험과 지역 전통주를 즐길 수 있는 '밤밤편의점'도 운영된다. 외국인을 대상으로 한 배달문화 체험 프로그램도 마련된다.

이번 행사는 '2026 부산여행영화제'와 연계해 운영된다. 영화 상영과 공연, 토크 프로그램 등을 함께 구성해 야간관광과 문화 콘텐츠를 결합했다.

한국관광공사는 부산을 시작으로 10월까지 전국 10개 도시를 대상으로 스탬프 투어를 진행한다. 행사 정보는 부산관광포털 등에서 확인할 수 있다.

나윤빈 관광마이스국장은 "야간관광은 부산 관광의 핵심 콘텐츠이자 시민과 관광객이 함께 누리는 도시 경쟁력"이라며 "야간관광 프로그램을 지속적으로 발굴해 글로벌 야간관광 도시로서 부산의 브랜드 가치를 높이겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com