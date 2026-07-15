전국 광역 단체장 7월 15일 일정

AI 핵심 요약beta
- 신용한 충북지사가 15일 실국 현안보고와 오송 지하차도 참사 3주기 추모행사를 했다
- 민형배·이원택·조상호·박수현·우상호 등은 지역 경제·청년·여성·농업 관련 행사와 회의를 잇달아 진행했다
- 부산·경남·경북·인천 시장은 간담회·엑스포·정책회의 등을 소화하고 대전·대구 시장은 공식 일정이 없었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲신용한 충북지사
-실국 현안보고(08:30 여는마당)
-오송 지하차도 참사 3주기 추모행사(18:00 대회의실)
▲민형배 전남광주특별시장
- 신한SOL클러스터 서남권 개소식(10:00 신한은행)
- 전남광주통합특별시 청년포럼(13:30 전남대)
- 특별시 대전환 기획위원회 농특위 농업대전환 토론회(15:00 한국농수산식품유통공사)
▲이원택 전북지사
- 원광대학교 닥터헬기 10주년 기념식 (10:30 원광대)
- 방산혁신클러스터 사업 협약식 (13:10 회의실)
▲조상호 세종시장
-제108회 시의회 임시회 제1차 본회의(10:00 시의회 본회의장)
-2026년 희망여름 착!착!착! 나눔캠페인 물품 전달식(13:00 고운동행복누림터)
▲박수현 충남지사
-도정 도민 보고회(10:00 KAIST모빌리티연구소)
-제5회 여성기업주간 충남여성기업인대회(15:00 아산모나밸리)
▲우상호 강원도지사
-주아르헨티나 대사 면담 (09:30 통상상담실)
-제26회 강원여성경제인대회 (10:30 춘천 스카이컨벤션)
-철원군수·인제군수·횡성군수· 영월군수 면담(13:00~14:30통상상담실)
-실국별 주요업무 보고회(15:00 본관 소회의실)
▲전재수 부산시장 주요일정 안내
- 인터뷰-연제FM공동체 라디오(09:10 연제FM라디오 스튜디오)
▲박완수 경남지사
- 제341회 노사합동 조찬세미나( 07:00 창원 그랜드앰버서드 호텔)
- 민선 9기 제1회 경상남도 시장?군수 정책회의(16:00 도청 대회의실)
▲이철우 경북도지사
- 경상북도-에코프로 비즈니스 간담회(10:00 에코프로이노베이션)
▲ 박찬대 인천시장
- 제6회 대한민국 드론 UAM엑스포 (10:00)
- 제7회 국제해양포럼 (10:40)
- 주요 업무 및 현안보고 (16:00)
▲허태정 대전시장
-외부 일정 없음
▲추경호 대구광역시장
- 공식 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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