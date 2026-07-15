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바이젠셀, 림프종 치료제 기술수출 진전…기평석 대표 "CDA 체결 등 논의"

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  • 기평석 바이젠셀 대표는 15일 VT-EBV-N 글로벌 사업협력과 국내 상업화 전략을 밝혔다.
  • VT-EBV-N은 희귀 혈액암 대상 첨단재생의료 치료제로 2027년 국내 허가·안정적 공급체계 구축을 목표로 한다.
  • 차세대 HiPER CAR-NK 기반 VC-302는 교모세포종 겨냥 범용 세포치료제로 내년 하반기 임상 1상 진입과 글로벌 공동개발을 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

바이오USA서 20개 기업 만나 미팅
VC-302, 내년 하반기 임상 진입 목표

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = "기술수출은 계약 체결로 끝나지 않습니다. 허가부터 생산, 판매까지 함께 갈 수 있는 파트너를 찾는 것이 중요합니다."

기평석 바이젠셀 대표는 15일 뉴스핌과의 인터뷰에서 NK/T세포림프종 치료제 'VT-EBV-N'의 글로벌 사업개발(BD) 현황에 대해 이같이 말했다. 지난달 열린 바이오USA에서 글로벌 제약사 20여 곳과 미팅을 진행했고, 일부 기업과는 비밀유지계약(CDA) 체결을 논의할 정도로 협상이 진전되고 있다. 

그는 "희귀질환과 후기 개발 단계 파이프라인에 관심이 높은 기업들을 중심으로 20여 곳과 미팅을 진행했다"며 "VT-EBV-N의 임상 데이터와 상업화 전략을 소개했고, 일부 기업과는 CDA 체결 등을 논의하고 있다"고 밝혔다.

협상은 회사가 전략 시장으로 꼽는 중국뿐 아니라 아시아와 유럽, 중동, 남미 등 다양한 지역으로 확대되고 있다. 기 대표는 특정 국가보다 상업화 역량과 장기적인 협력 가능성을 우선 고려해 파트너를 선정하고, 의미 있는 사업 성과를 내겠다고 밝혔다. 

기평석 바이젠셀 대표가 지난 14일 서울 바이젠셀 본사에서 뉴스핌과 인터뷰를 진행하고 있다. [사진=바이젠셀]

▲ VT-EBV-N, 2027년 상업화 목표…"공급 체계 구축에 집중" 

국내 상용화 준비도 순항하고 있다. VT-EBV-N은 국내 1호 첨단재생의료 치료 대상으로 승인되며 허가에 앞서 제도권 안에서 환자 치료가 가능해졌다. 가톨릭대학교 여의도성모병원이 신청한 '재발위험이 높은 EBV 양성 림프절외 NK/T세포림프종 완전 관해 환자를 대상 VT-EBV-N 치료계획'이 보건복지부 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 심의위원회로부터 적합 승인을 받으면서다.  

VT-EBV-N은 재발률이 높은 희귀 혈액암인 EBV 양성 절외 NK/T세포림프종을 적응증으로 개발중인 EBV 항원 특이 T세포치료제다. 2019년 식약처로부터 개발단계 희귀의약품으로 지정된 바 있다. 

바이젠셀은 2027년 VT-EBV-N의 국내 허가를 목표로 식약처 신속처리대상 지정 신청과 함께 조건부 품목허가 준비를 진행하고 있다. 기 대표는 "첨단바이오의약품은 임상 결과뿐 아니라 제조공정과 품질관리(CMC), 의약품 제조 및 품질 관리 기준(GMP) 체계까지 종합적으로 평가받는다"며 "현재는 허가 신청에 필요한 품질 자료 준비에 최선을 다하고 있다"고 말했다.

허가 이후의 과제도 명확하다. 그는 "상업화의 가장 큰 허들은 결국 환자가 필요로 하는 치료제인가를 입증하는 것"이라며 "VT-EBV-N은 임상 2상 장기 추적에서 4년 무질병생존율(DFS) 95%, 전체생존율(OS) 100%라는 결과를 확인했다. 의료진이 믿고 처방할 수 있는 근거를 지속적으로 확보하는 것이 중요하다"고 강조했다.

이어 "세포치료제는 생산과 공급이 치료의 일부"라며 "임상과 함께 GMP 시설과 병원 네트워크도 꾸준히 준비해 왔다. 허가 이후에도 환자들이 안정적으로 치료받을 수 있는 공급체계를 구축하는 데 집중할 것"이라고 말했다.

▲ 기존 CAR-NK 한계 넘는다…후속 유망주 'VC-302'

기 대표는 아직 시장 초기 단계에 있는 세포치료제 분야에 대한 자신감을 드러냈다. 그는 "미국과 경쟁하려면 시장이 본격적으로 개화하지 않은 세포치료제 분야에 승부를 걸어야 한다고 생각했다"며 "CAR-T는 혈액암에서 성과를 냈지만 고형암에서는 아직 모두가 답을 찾고 있는 단계다. 지금이야말로 국내 기업도 글로벌 시장에서 경쟁할 수 있는 기회"라고 말했다. 이어 "기술과 공정을 축적하는 기업이 시장을 선도하게 될 것"이라고 내다봤다.

기 대표가 자신 있게 소개한 후속 파이프라인은 차세대 HiPER CAR-NK 플랫폼 기반 치료제 'VC-302'다. 기존 동종 CAR-NK 치료제는 바이러스를 이용해 CAR 유전자만 삽입하는 구조가 대부분이지만 VC-302는 유도만능줄기세포(iPSC) 단계에서 CAR를 포함한 다양한 유전자 편집을 한 번에 수행하도록 설계됐다.

그는 "한 번의 유전자 편집으로 동일한 NK세포를 반복 생산할 수 있기 때문에 제조 일관성과 생산 효율을 크게 높일 수 있다"며 "체내 지속성과 종양 침투력, 면역회피 능력까지 개선한 것이 HiPER CAR-NK 플랫폼의 핵심"이라고 설명했다.

환자가 필요할 때 즉시 사용할 수 있는 범용(Off-the-shelf) 치료제로 개발 중이라는 점도 경쟁력으로 꼽았다. 기 대표는 "환자별 제조를 기다릴 필요가 없어 치료 접근성을 높일 수 있고 제조원가도 크게 낮출 수 있다"며 "궁극적으로는 항체치료제와 유사한 수준의 비용 경쟁력도 확보하는 것이 목표"라고 말했다.

VC-302의 첫 적응증은 대표적인 난치성 고형암인 교모세포종이다. 기 대표는 "교모세포종은 종양의 이질성이 매우 크고 혈액뇌장벽(BBB) 때문에 약물 전달도 쉽지 않아 치료제 개발이 어려운 분야"라면서도 "NK세포는 다양한 암세포를 인식하고 조직으로 능동적으로 이동할 수 있어 이러한 한계를 극복할 가능성이 있다"고 말했다.

전임상 결과도 자신감을 뒷받침한다. 그는 "최근 유럽암연구학회(EACR)에서 발표한 전임상 결과에서 VC-302의 종양 추적 능력과 체내 지속성이 기존 세포 대비 5배 이상 향상됐고, 교모세포종 동물모델에서는 투여군 6마리 모두가 123일 동안 완전관해를 유지했다"고 소개했다.

현재 바이젠셀은 VC-302의 임상용 생산과 CMC 구축을 진행하고 있다. 내년 하반기 임상 1상 진입을 목표로 한다. 올 하반기부터 내년 상반기 사이 글로벌 제약사들과 공동개발과 기술이전 협의 또한 본격화할 계획이다. 

기 대표는 "VC-302에서 의미 있는 성과를 확보하면 후속 파이프라인인 VC-420 개발과 사업개발도 더욱 탄력을 받을 것"이라며 "국내 첫 첨단재생의료 치료제를 넘어 글로벌 세포치료제 기업으로 도약하는 기반을 만들겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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