[프로축구] '현대가 더비' 심판-선수 충돌 논란...축구협회 "오심 아니다"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 울산과 전북의 '현대가 더비'에서 발생한 주심과 선수의 충돌 장면을 둘러싼 판정 논란에 대해 대한축구협회가 해당 판정은 오심이 아니라는 공식 결론을 내렸다.

대한축구협회는 14일 심판평가협의체 검토 결과를 공개하고 지난 11일 울산 문수축구경기장에서 열린 하나은행 K리그1 17라운드 울산 HD와 전북 현대의 경기에서 발생한 주심과 선수 간 신체 접촉 상황은 국제축구연맹(FIFA)과 국제축구평의회(IFAB) 경기규칙상 오심이 아니라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 11일 전북과의 경기 중 김대용 주심(가운데)에게 항의하는 울산 선수들. [사진 = 울산 HD] 2026.07.14 wcn05002@newspim.com

논란의 장면은 전반 29분 나왔다. 울산의 공격 상황에서 이동경의 슈팅이 전북 골키퍼 송범근에게 막힌 뒤 공격이 이어졌고, 보야니치가 페널티아크 부근에서 공을 받기 위해 움직이다 김대용 주심과 동선이 겹치며 충돌해 넘어졌다.

주심은 경기를 중단하지 않았고, 전북은 곧바로 역습에 나섰다. 이어 전반 30분 김진규가 선제골을 터뜨리면서 경기 흐름이 바뀌었다. 울산 선수단은 물론 구단도 강하게 항의했지만 득점은 그대로 인정됐다.

심판평가협의체는 "이번 상황은 공이 주심에게 맞은 것이 아니라 선수와 주심이 신체적으로 접촉한 경우"라며 "현행 경기규칙에는 선수와 심판의 신체 접촉 자체를 경기 중단 사유로 규정하고 있지 않다"라고 설명했다.

이어 "드롭볼 재개와 관련된 규정은 경기 관계자인 심판에게 공이 맞아 경기 흐름이 바뀌는 상황에 적용되는 것으로, 이번 사례에는 해당하지 않는다"라며 "경기를 계속 진행할지 여부는 경기규칙상 의무 사항이 아니라 주심의 경기 운영 권한에 속한다"라고 밝혔다.

하지만 논란은 여기서 끝나지 않았다. 후반 추가시간에도 김대용 주심이 울산 장시영과 다시 충돌했고, 이번에는 경기가 즉시 중단됐다. 같은 경기에서 비슷한 상황이 서로 다른 판정으로 이어지면서 판정의 일관성이 부족하다는 지적이 제기됐다.

[서울=뉴스핌] 11일 울산과 전북이 K리그 경기를 가졌다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.07.14 wcn05002@newspim.com

울산은 경기 직후 대한축구협회 심판위원회에 공식 공문을 보내 판정 근거와 경기 운영에 대한 설명을 요청하기도 했다.

이에 대해 심판평가협의체는 두 장면의 차이를 설명했다. 협의체는 "후반 추가시간 상황에서는 심판이 넘어지면서 공의 진행 방향을 확인할 수 없는 상태였기 때문에 경기 운영 차원에서 중단을 선택한 것"이라며 "전반 상황과는 경기 운영 여건이 달랐다"라고 밝혔다.

협회는 이번 판정이 규정상 문제는 없었다고 판단하면서도, 향후 유사 사례에서는 혼선을 줄일 필요가 있다는 점은 인정했다.

대한축구협회는 "선수와 심판 간 신체 접촉 상황에서 경기 재개 여부에 대한 일관성을 높일 수 있도록 관련 가이드라인을 보다 면밀하게 정비하겠다"라며 "앞으로도 경기규칙의 정확한 적용과 일관된 경기 운영을 통해 K리그 판정의 신뢰도를 높이는 데 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.

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