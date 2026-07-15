의정부소방서, 롯데시네마 화재안전 컨설팅 실시…여름철 화재 예방 강화

AI 핵심 요약beta
- 의정부소방서가 14일 롯데시네마를 찾아 여름철 다중이용시설 화재예방 현장 점검을 했다
- 소방서는 전기시설 안전수칙 안내와 자율 안전관리 체계 강화를 당부하고 소방시설 설치·유지상태를 확인했다
- 조창근 서장은 지속적인 안전점검과 화재예방 활동으로 시민이 안심하고 이용할 수 있는 환경 조성에 힘쓰겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부소방서는 지난 14일 의정부 민락동에 위치한 롯데시네마를 찾아 여름철 다중이용시설 화재 예방과 안전관리 강화를 위한 현장 방문을 실시했다고 15일 밝혔다.
소방서에 따르면 전날 현장에는 의정부소방서장과 예방대책팀 관계자, 롯데시네마 매니저 등 6명이 참석해 시설 안전관리 실태를 점검하고 관계자 대상 화재안전 컨설팅을 진행했다.
이번 현장 방문은 여름철 냉방기기 사용 증가와 이용객 집중으로 인한 화재 위험에 선제적으로 대비하기 위해 마련됐다. 소방서는 다중이용시설의 특성을 고려해 전기시설 안전사용 수칙을 안내하고 관계자들에게 자율 안전관리 체계 강화를 당부했다.
또한 옥내소화전을 비롯한 각종 소방시설이 관련 기준에 맞게 설치·유지관리되고 있는지 확인하고 재난 발생 시 신속한 초기 대응이 이뤄질 수 있도록 관계자들의 대응 요령과 안전관리 사항도 함께 점검했다.
조창근 의정부소방서장은 "다중이용시설은 많은 시민이 이용하는 만큼 관계자의 철저한 안전관리가 무엇보다 중요하다"며 "지속적인 안전점검과 화재 예방 활동을 통해 시민이 안심하고 이용할 수 있는 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com