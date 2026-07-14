전자영 경기도의원 "학교급식 잔식 기부, 행정 벽에 막혀 중단 안 돼"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신나연 용인시의원 "의회 차원서 '학교급식 나눔 사업 활성화' 조례 제정 추진"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 전자영 경기도의회 의원(더불어민주당, 용인4)은 "학교와 지역사회가 함께 추진하는 학교급식 잔식(예비식) 기부 사업이 지자체의 행정 벽에 부딪혀 축소되거나 중단돼서는 안 된다"며 제도 개선과 경기도교육청 차원의 지원 확대를 촉구했다.

전 의원은 14일 용인특례시의회 신나연 자치행정위원장, 경기도교육청 학교급식보건과, 용인교육지원청 학교급식팀, 성지고등학교 관계자 등과 간담회를 열고 학교급식 잔식 기부의 지속 가능한 운영 방안을 논의했다고 밝혔다.

전자영 경기도의원은 14일 용인특례시의회 신나연 자치행정위원장, 경기도교육청 학교급식보건과, 용인교육지원청 학교급식팀, 성지고등학교 관계자 등과 간담회를 열고 학교급식 잔식 기부의 지속 가능한 운영 방안을 논의했다. [사진=경기도의회]

전 의원에 따르면 이날 간담회에서는 도내 지자체와 학교가 협력해 온 급식 기부 운영 사례를 공유하는 한편 최근 개정된 보건복지부 지침에 따른 현장의 애로사항을 집중 점검했다.

최근 지침 개정으로 학교급식 잔식 기부 시 푸드뱅크 등 전담 인력이 직접 학교를 방문해 수령하는 방식으로 절차가 변경되면서 기존 방식으로 나눔을 이어오던 일부 학교들이 사업 지속에 어려움을 겪고 있다는 지적이 제기됐다.

간담회 참석자들은 안전한 기부 환경을 확보하기 위한 관계기관 간의 협력이 원활하지 못한 문제점을 짚어보고 인공지능(AI) 기반의 스마트 관리체계를 구축해 사업의 효율성과 투명성을 높이는 방안도 함께 검토했다.

전 의원은 "학교급식 예비식 기부 사업이야말로 학교와 지역사회 간의 '벽깨기'로 확산시켜야 할 모범 사례"라며 "각 학교가 부담 없이 나눔 사업을 추진할 수 있도록 도교육청 차원의 제도적·행정적 지원이 뒷받침돼야 한다"고 강조했다.

그는 급식 조리 과정에서 남는 예비식을 지역사회에 기부함으로써 음식물 쓰레기 배출량과 처리 비용을 줄이고 친환경 실천과 나눔 문화 확산이라는 사회적 가치를 동시에 실현하는 적극 행정을 주문했다.

용인특례시의회 신나연 의원 역시 이에 공감하며 "의회 차원에서 학교급식 나눔 사업 활성화를 위한 조례 제정을 추진 중"이라며 "용인시와 용인교육지원청이 유기적으로 협력해 나갈 수 있도록 발 빠르게 움직이겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com