동해해경청 '헌혈왕' 선행, 동티모르 대사관 감사장으로 이어져

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해해경청에서 근무하는 한 해양경찰관의 꾸준한 헌혈과 나눔이 국경을 넘어 동티모르와 한국을 잇는 감동으로 이어졌다.

동해지방해양경찰청은 꾸준한 헌혈과 나눔을 실천해 온 신종원 경사가 헌혈증을 기부한 공로로 14일 주한동티모르대사관에 공식 초청돼 감사장을 받았다고 14일 밝혔다. 해외 공관이 개인의 선행에 감사를 표하기 위해 직접 대사관으로 초청해 감사장을 수여한 사례는 매우 이례적인 일로 해양경찰 조직 내부에서도 뜻깊은 사례로 평가되고 있다.

동해해경청 외사계 소속 신 경사는 지난해 외사 업무를 수행하던 중 신분증을 분실해 어려움을 겪던 동티모르 국적 선원을 위해 통역 지원과 주한동티모르대사관 연계 등 적극적인 행정지원을 펼친 인연이 있다. 당시 도움을 받은 선원과 동티모르 측의 감사가 시간이 지나 생명나눔으로까지 이어지면서 양국 간 우호를 더욱 돈독하게 했다는 평가다.

동티모르에 헌혈증을 기부한 동해해경청 외사계 신종원 경사가 주한동티모르대사관에게 감사장을 받고 있다.[사진=동해지방해양경찰청] 2026.07.14 onemoregive@newspim.com

신 경사는 외국인 선원과 선박을 대상으로 사실상 '민간 외교관' 역할을 수행하는 외사업무를 담당하면서 외국인 선원들의 인권과 의료 환경에 깊은 관심을 갖게 됐다. 이러한 경험은 자신이 보유하던 헌혈증 37장을 동티모르 국민을 위해 기부하는 결심으로 이어졌고 주한동티모르대사관은 이에 감사의 뜻을 전하기 위해 신 경사를 공식 초청해 감사장을 전달했다.

감사장을 전달한 안토니오 데사 베네비데즈 주한동티모르대사는 "신종원 경사의 따뜻한 헌신과 나눔에 동티모르 정부와 국민을 대표해 깊이 감사드린다"며 "우리 국민이 한국에서 어려움에 처했을 때 보여준 진심 어린 도움은 물론 이번 헌혈증 기부는 국경과 인종을 넘어 생명의 가치를 실천한 숭고한 나눔"이라고 말했다.



신 경사는 지난 2010년 고등학생 시절 처음 헌혈을 시작한 이후 꾸준히 생명나눔을 실천해 왔다. 올해 5월 25일에는 100회 헌혈을 달성해 대한적십자사로부터 헌혈유공 명예장을 받았으며 그동안 대한적십자사와 주변 지인에게 헌혈증을 지속적으로 기부해 온 것으로 알려졌다.

또 지난해에는 정부 규제혁신 대국민 공모전에서 우수상을 수상한 뒤 상금 전액을 기부하는 등 다양한 사회공헌 활동을 이어오며 지역사회에 귀감이 되고 있다. 신 경사는 "외사 업무를 하며 도움이 절실한 외국인들을 많이 만났다"며 "작은 나눔이 누군가에게는 새로운 희망이 될 수 있다는 마음으로 헌혈증을 기부하게 됐다. 앞으로도 국민의 생명과 안전을 지키는 해양경찰로서 나눔과 봉사를 꾸준히 실천하겠다"고 말했다.

이종욱 동해지방해양경찰청장 직무대리는 "신 경사의 선행은 국민의 생명과 안전을 지키는 해양경찰의 사명을 일상 속에서 실천한 모범 사례"라며 "앞으로도 동해해경청은 지역사회와 함께하는 따뜻한 공직문화를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

동해해경청은 이번 사례를 계기로 외사·치안 업무와 더불어 나눔과 봉사를 통해 국제우호를 증진하는 '생활 속 민간외교' 역할도 강화해 나가겠다는 방침이다.

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