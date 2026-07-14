이해련 창원시의장, 주요 기관 방문...현안 해결 소통행보 시작

AI 핵심 요약beta
- 창원시의회 이해련 의장이 9일부터 지역 주요 기관을 찾아 협조를 요청했다.
- 이번 방문은 관계기관 협력 기반 강화와 현안 해결을 위한 소통과 공감대 형성에 초점을 뒀다.
- 시의회는 기관 간 협력 네트워크를 강화해 현장 의견을 반영한 의정 활동을 이어가겠다고 밝혔다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시의회 의장이 지역 주요 기관을 찾아 협력 체계 구축과 현안 해결을 위한 소통 행보에 나섰다.
창원시의회는 이해련 의장이 지난 9일부터 관공서와 언론사, 교육기관, 경찰서 등을 잇달아 방문해 지역 발전과 시민 복리 증진을 위한 협조를 요청하고 있다고 14일 밝혔다.
이번 방문은 관계기관 간 협력 기반을 강화하고 의회의 조정 역할을 확대하기 위한 취지다. 현장 의견을 청취하고 주요 현안에 대한 공감대를 형성하는 데 초점을 맞췄다.
이 의장은 14일 창원상공회의소를 찾아 기업 활동 여건 개선과 지역경제 활성화를 위한 의회 차원의 지원 의지를 밝혔다. 이어 언론사를 방문해 지역 문화·예술 행사에 대한 정보 확산과 홍보 협력을 요청했다.
창원시의회는 이번 방문을 계기로 기관 간 협력 네트워크를 강화하고 주요 정책 추진 과정에서 소통을 이어간다는 방침이다.
이해련 의장은 "지역 발전과 시민 삶의 질 향상을 위해 기관 간 협력이 필요하다"며 "현장 의견을 반영한 의정 활동을 이어가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com