함양군 산양삼 가공제품 첫 중국 선적…2억5000만원 규모 수출

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한성산삼과 협력 수출 계약 체결

해외시장 진출 농식품 수출 성장

[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군 대표 특산물인 산양삼 가공제품이 중국 옌타이행 첫 대형 선적을 계기로 수출 확대에 속도를 내고 있다.

함양군은 14일 오전 10시 경남 함양군 안의면 농업회사법인 ㈜함양산양삼에서 중국 옌타이행 수출 물품 선적식을 개최했다고 밝혔다. 진병영 함양군수를 비롯한 관계자들이 참석해 수출 진행 상황을 점검했다.

14일 오전 10시 경남 함양군 안의면 소재 농업회사법인 ㈜함양산양삼에서 열린 중국 옌타이행 수출 물품 선적식 [사진=함양군] 2026.07.14

이번에 선적한 물량은 40ft 대형 컨테이너 1대 분량으로 수출 규모는 총 2억5000만 원이다. 수출 품목은 ㈜함양산양삼이 자체 개발한 가공제품 '아이키노피'와 '글루코케어' 2종이다.

이번 수출은 지난 3월 말 함양을 방문한 중국 건강식품 전문 기업과의 협력이 구체적인 계약으로 이어진 사례다. 당시 중국 건강식품·화장품 원료 전문 기업인 '한성산삼생물과기유한공사' 관계자들은 5일간 함양에 머물며 진병영 군수와 면담하고 생산 시설을 둘러보며 협력 방안을 논의했다. 이후 양측이 협의를 거쳐 이번 수출 계약을 체결했다.

한성산삼생물과기유한공사는 연 매출 약 2000억 원, 직원 600여 명 규모의 중국 현지 건강식품 전문 기업이다. 함양군과 ㈜함양산양삼은 이 기업을 중심으로 함양산양삼 가공제품의 중국 시장 판로를 넓혀갈 협력 구도를 마련한 것으로 보고 있다.

함양산양삼 가공제품은 미국, 중국, 베트남 등 해외 시장에서 품질과 경쟁력을 인정받으며 수출 지역을 넓혀가고 있다. 함양군은 글로벌 포장재 지원사업, 해외 통관·인증 등록 지원, 해외 박람회 참가 지원 등 수출 지원 사업을 통해 지역 농식품 기업의 해외시장 진출을 뒷받침하고 있다.

진병영 함양군수는 "고환율과 고물가 등 어려운 대외 여건 속에서도 해외시장 개척에 나서준 기업의 노고에 감사한다"며 "함양 농식품 수출 성장세가 이어질 수 있도록 해외 판촉 행사와 수출상담회 등 마케팅 사업을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

yun0114@newspim.com