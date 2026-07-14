경북대 중심 경북도-대구시 초광역 인재양성 '원팀' 가동

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14일 경북도·대구시·경북대 MOU...첨단산업 인재 양성·초광역 공유대학 구축 협력

[대구·경북=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구·경북권 첨단·전략산업 인재 양성에 경북도와 대구시, 경북대학교가 맞손을 잡았다.

14일 경북도에 따르면 이철우 지사와 추경호 대구시장, 허영우 경북대 총장이 이날 오전 지역 거점 국립대인 경북대에서 지역 성장 인재 양성을 위한 업무 협약을 체결했다. 이날 업무 협약식은 양 시도지사 인사, 협약 내용 설명, 협약 서명 순으로 진행됐다.

14일 대경권 거점 국립대인 경북대에서 열린 경북도와 대구시, 경북대 간 지역 성장 인재 양성위한 업무 협약에서 이철우 경북지사가 첨단.전략산업 인재 양성 필요성을 피력하고 있다.[사진=경북도]2026.07.14 nulcheon@newspim.com

이번 협약의 핵심은 3자 상호협력을 기반으로 ▲대경권 성장 엔진 브랜드 단과대학 및 인공지능(AI) 교육·연구 거점 대학 공동 육성 ▲'초광역 공유대학' 추진 공동 대응에 초점이 맞춰져 있다.

대경권 첨단·전략산업 분야 교육·연구 활성화와 지역 성장을 이끌 우수 인재 양성에 힘을 결집한다는 것이다.

특히 인공지능(AI)을 필두로 반도체, 로봇, 이차 전지, 미래 이동 수단(Mobility), 바이오 등 대경권 핵심 산업 분야에서 필요로 하는 인재를 키우는 데 집중하고 국가 공모사업 대응에도 적극 나선다는 전략이다.

경북도와 대구시는 교육부가 추진하는 ▲거점 국립대 패키지형 인재 양성(총 3000억 원, 교당 1000억 원 정도) ▲초광역 성장 엔진 인재 육성(총 800억 원, 과제당 130억 원 정도) ▲초광역 공유대학(총 1200억 원, 대경권 152억 원) 등 국비 공모사업에도 긴밀하게 대응하고 있다.

또 경북도는 대구시와 함께 대경권 거점 국립대인 경북대를 중심으로 일반 대, 전문 대와 연계한 공동 교육과정 운영과 공동 연구, 자원 공유 등을 추진하고 거점 국립대의 우수한 교육·연구 기반을 타 대학에 공유하고 개방한다는 계획이다.

여기에 기업, 연구기관과 연계한 기술 사업화, 실증 및 창업 활성화를 위한 협력을 적극 추진하고 AI 전문·융합 인재 양성과 교육·연구 거점 구축 등을 통해 지역사회 인공지능(AI) 생태계 조성도 견인한다는 방침이다.

이철우 경북지사와 추경호 대구시장, 허영우 경북대 총장이 14일 오전 대경권 거점 국립대인 경북대에서 지역 성장 인재 양성 업무 협약을 체결하고 있다.[사진=경북도]2026.07.14 nulcheon@newspim.com

이철우 경북지사는 "첨단산업 투자에서 가장 중요한 조건은 안정적이고 풍부한 전력, 깨끗한 산업용수, 우수 인재, 빠른 행정이다. 경북도와 대구시는 이러한 조건을 충분히 갖추고 있다"고 강조하고 "준비된 지역이 성공한다. 지역 대학과 함께 미래 산업 인재를 체계적으로 양성해 기업에서 필요한 우수 인재를 적기에 풍부하게 공급할 수 있도록 대구시와 힘을 모으겠다"고 말했다.

추경호 대구시장은 "지방 소멸 위기를 극복할 가장 근본적인 해법은 바로 '사람을 키우는 일'이다. 교육부의 '성장 엔진 연계 지역 인재 양성 방안' 또한 이러한 시대적 요구를 반영하고 있다"며 "오늘 협약이 경북대학교의 '패키지 지원 대학 선정'이라는 값진 결실로 이어지고 더 나아가 대한민국 지역 혁신의 새로운 성공 모델이 되길 기대한다. 대구시도 지역의 미래를 책임지는 든든한 동반자로서 끝까지 함께하겠다"고 강조했다.

허영우 경북대 총장은 "교육부가 추진하는 '성장 엔진 연계 지역 인재 양성'의 브랜드 단과대학 및 AI 거점 대학, 5극 3특 공유대학 등은 대학의 힘만으로 이루어 낼 수 없다. 우리 지역과 대학이 함께 힘을 모아야 한다"며 "이번 업무 협약이 대구·경북과 경북대의 상생을 더욱 굳건히 하고 우리 지역이 대한민국을 대표하는 AI·첨단산업 혁신 거점으로 도약하는 성과로 이어지길 기대한다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com