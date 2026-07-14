부산시의회, 제10대 예산결산특별위원회 출범…위원장엔 최홍찬 선임

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최홍찬 예산결산특별위원장 (연제구1, 국민의힘)

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회가 예산결산특별위원회를 구성하고 위원장단을 선출했다.

부산시의회는 제338회 임시회 제1차 본회의에서 예산결산특별위원회 위원 13명을 선임했다고 14일 밝혔다.

이날 열린 제1차 예산결산특별위원회 회의에서 위원장에 최홍찬 의원(국민의힘), 부위원장에 이용운 의원(국민의힘)과 최은영 의원(더불어민주당)을 각각 선출했다.

제10대 제1기 예결특위 구성으로는 김동하, 김은명, 김정원, 김태효, 박미순, 박준영, 서성부, 이열, 이용운, 정영수, 최은영, 최홍찬, 하은미 의원 등 총 13명이다.

예결특위는 2027년 6월 30일까지 부산시와 부산시교육청의 예산안 및 결산 승인안에 대한 심의를 맡는다.

최홍찬 위원장은 "고유가와 물가상승 등으로 시민들의 생활 부담이 커지는 상황에서 재정은 시민의 삶을 지탱하는 든든한 버팀목이 돼야 한다"며 "동료 위원들과 함께 시 재정 전반을 면밀히 검토해 시민의 세금이 꼭 필요한 곳에 쓰이고 민생경제 회복으로 이어질 수 있도록 예·결산 심사에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 예결특별위는 9월 임시회 중에 부산시와 교육청의 2026년도 추가경정예산안에 대한 종합심사 및 재정분야 업무보고를 청취할 예정이다.

2027년도 본예산 심사 전까지 대규모 주요 투자사업장 사전점검 등을 통해 내실 있는 활동을 펼친다.

ndh4000@newspim.com