하림, 초복 맞아 토종닭 1만5000마리 나눔

AI 핵심 요약beta
- 종합식품기업 하림은 14일 초복 앞두고 취약계층에 토종닭 1만5000여마리를 기부했다
- 기부 물품은 전북사회복지협의회·대한노인회를 통해 지역 취약계층에 백숙용 토종닭으로 전달될 예정이다
- 하림은 피오봉사단·아침머꼬 등 ESG 사회공헌과 봉사·헌혈·제품 후원 등 상생 나눔 활동을 이어가고 있다
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환경·교육·나눔 분야 ESG 경영 확대, 사회공헌 지속
[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 종합식품기업 하림은 초복을 앞두고 지역사회 취약계층의 건강한 여름나기를 지원하기 위해 토종닭 1만5000여 마리를 기부했다고 14일 밝혔다.
이번 나눔은 무더위에 어려움을 겪는 지역 이웃들에게 대표 보양식인 토종닭을 전달해 건강한 여름을 보낼 수 있도록 돕고 기업의 사회적 책임을 실천하기 위해 마련됐다.
기부 물품은 백숙용 토종닭 1만5000여 마리 규모로 전북사회복지협의회와 대한노인회 등 후원기관을 통해 지역 취약계층에게 전달될 예정이다.
유영삼 하림 기획조정실장은 "초복을 맞아 토종닭과 함께 건강하게 여름을 보내시길 바란다"며 "앞으로도 소외된 이웃에 대한 관심과 나눔을 이어가며 따뜻한 지역사회를 만드는 데 기업의 역할을 다하겠다"고 말했다.
하림은 이번 초복 나눔을 비롯해 ESG 경영 실천을 위한 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.
임직원과 소비자가 함께 참여하는 생태환경 프로젝트 '피오봉사단'을 운영하고 있으며 아동 조식 지원사업 '아침머꼬', 장학금·도서 지원, 지역 초등학생 대상 글로벌 과학 캠프 후원 등 미래세대 지원에도 힘쓰고 있다.
또 연말연시 봉사활동과 헌혈 참여, 자사 제품 후원 등 지역사회와 상생하는 나눔 활동을 지속적으로 추진하고 있다.
gojongwin@newspim.com