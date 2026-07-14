광양경자청, 해외 첨단소재기업 광양만권 투자 가능성 타진

AI 핵심 요약beta
- 광양만권경제자유구역청이 14일 해외 신소재 기업 현장방문을 계기로 투자유치 활동을 강화했다
- 해외 기업은 황금·세풍산단과 광양항 배후부지를 둘러보고 항공우주·반도체용 첨단소재 생산거점 확대를 논의했다
- 광양경자청은 맞춤형 지원으로 투자 성과를 도출하겠다고 밝혔으며 광양만권을 이차전지·반도체 첨단소재 거점으로 육성한다는 방침이다
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 광주전남통합특별시 광양만권경제자유구역청이 해외 신소재 기업의 현장 방문을 계기로 투자 유치 활동을 강화하고 있다.
광양만권경제자유구역청은 14일 해외 신소재 분야 기업이 황금산업단지와 세풍산업단지, 광양항 배후부지를 방문해 투자 상담을 진행했다고 밝혔다.
이번 방문은 광양만권의 산업 인프라와 항만 물류 경쟁력을 직접 확인하기 위해 추진됐다. 방문 기업 A사는 항공우주와 반도체용 첨단소재를 생산하는 글로벌 기업으로 생산거점 확대를 검토 중인 것으로 전해졌다.
광양경자청은 산업단지 입지와 기반시설, 투자 인센티브를 설명하고 광양항 연계 물류 접근성과 소재 산업 집적 효과를 중심으로 투자 환경을 소개하는 한편 입주 가능 부지와 지원 체계에 대한 실무 협의를 병행했다.
양측은 향후 투자 규모와 입지 조건 등에 대한 추가 협의를 이어가는 가운데 광양경자청은 기업 수요에 맞춘 맞춤형 지원으로 투자 성과를 도출한다는 방침이다.
구충곤 청장은 "광양만권이 이차전지와 반도체 중심의 첨단소재 산업 거점으로 성장하고 있으며 글로벌 기업이 안정적으로 투자할 수 있는 여건을 갖추고 있다며 행정 지원을 강화하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com