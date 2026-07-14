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서이초 교사 순직 3주기…교권5법에도 남은 '아동학대 신고 공포'

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  • 교육계가 14일 서이초 교사 순직 3주기 추모를 진행하며 교권보호 5법의 한계를 지적했다
  • 정서적 아동학대 기준이 모호해 무고성 신고가 이어지고 상당수 사건에서 교사 혐의가 인정되지 않았다
  • 전문가와 국회에서는 폭언·위협 등 행위 유형을 법에 명시하고 정당한 생활지도는 학대에서 제외하는 후속 입법을 요구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

교원 신고 10건 중 7건 교육감 "정당한 생활지도" 판단
종결 사건 90% 혐의 없어…"정서적 학대 기준 구체화해야"
개정안 발의됐지만 2년째 계류…"무혐의 사건 조기 종결 장치 필요"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서이초 교사 순직 3주기를 맞아 교육계의 추모가 이어지는 가운데 아동복지법상 정서적 아동학대 조항의 모호한 기준과 무분별한 신고 부담을 줄이려면 교권보호 5법을 넘어선 후속 입법이 필요하다는 지적이 나온다.

14일 교육계에 따르면 경기도교육청은 지난 13일부터 오는 19일까지 교육활동 회복주간과 연계한 추모 기간을 운영하고 청사에 순직 교원 추모 공간을 마련했다.

박찬대 당시 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표(왼쪽 세번째) 및 교육위원회 소속 위원들이 서울 중구 서울시교육청에서 열린 서이초등학교 교사 사망 1주기 추모행사를 마치고 헌화를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

2023년 7월 18일 서울 서초구 서이초등학교에서 근무하던 교사가 숨진 채 발견됐다. 교사는 생전 학부모의 악성 민원에 시달린 것으로 파악됐다. 이 사건을 계기로 악성 민원과 교육활동 침해 문제가 사회적 의제로 떠올랐고 교육기본법·초중등교육법·유아교육법·교원지위법·아동학대처벌법을 아우르는 '교권보호 5법' 개정으로 이어졌다.

개정안은 교원의 정당한 교육활동과 학생생활지도를 아동학대로 보지 않도록 하고 아동학대 신고 사건에 교육감이 의견서를 제출하도록 했다. 악성 민원과 반복적인 수업 방해를 교육활동 침해행위에 포함하고 교원의 개인정보 보호와 직위해제 요건도 강화했다.

그러나 제도 시행 이후에도 교원을 상대로 한 아동학대 신고는 계속되고 있다. 교육부가 지난달 취합한 '교원 대상 무고성 아동학대 신고·대응 현황'에 따르면 2023년 9월부터 2026년 2월까지 신고는 1870건이었다. 이 가운데 교육감이 정당한 생활지도라는 의견서를 제출한 사건은 1352건으로 72%를 차지했다.

처리가 끝난 993건 가운데 898건인 90.4%는 경찰 수사 개시 전 종결되거나 검찰에서 불기소 처분을 받았다. 수사 전 종결은 212건, 불기소는 686건이었다. 처리 사건 10건 중 9건에서 교원의 아동학대 혐의가 인정되지 않은 셈이다.

교사들의 불안감도 여전하다. 이덕난 국회입법조사처 입법조사관이 2024년 12월 발간한 '아동학대에 대한 교육감 의견 제출 제도의 성과와 과제'에 따르면 교권보호 5법 시행 이후 변화를 체감하지 못했다는 교원은 67.5%였고 80%는 정서적 아동학대 고소를 우려했다.

교육감이 정당한 교육활동으로 판단해도 경찰 단계에서 사건이 끝나지 않으면 교사는 검찰 처분까지 기다려야 한다. 혐의 없이 끝난 898건 가운데 686건이 검찰 불기소 처분까지 형사 절차를 거쳤다.

경기권의 한 중등교사는 "무혐의가 나오면 끝이라고 생각하지만 교사에게는 그렇지 않다. 몇 달씩 조사받는 동안 교직에 대한 자신감이 무너지고 학교로 돌아가도 예전처럼 학생을 지도하기 어려워진다"며 "특히 초임 때 이런 일을 겪은 교사들은 어렵게 들어온 교직을 일찌감치 포기하는 경우도 있다"고 전했다.

교원 대상 아동학대 신고·처리 현황. [AI 일러스트=챗GPT]

무분별한 신고가 끊이지 않는 이유로는 아동복지법상 정서적 학대의 범위가 추상적이고 광범위하다는 점이 꼽힌다. 실제로 법조계에서도 정서적 학대의 판단 기준이 불명확하고, 법원의 해석도 엇갈려 실무적으로도 어려움이 크다는 의견이 나온다.

장혜영 서울대 법학전문대학원 객원교수는 대한변호사협회가 2024년 5월 발간한 '인권과 정의'에서 논문 '정서적 학대의 의의 및 판단 기준'을 통해 "일반 국민은 물론 아동학대 관련 실무가도 무엇이 정서적 학대인지 판단하는 데 여전히 어려움을 겪고 있는 것이 현실"이라고 지적했다. 그러면서 폭언과 욕설 등 대표적 행위 유형을 법률에 추가하는 방안을 제안했다.

나기업 대한법률구조공단 피해자국선전담변호사도 한국형사·법무정책연구원이 2025년 발간한 '형사정책연구'의 논문 '아동복지법상 학대 개념의 확장적 해석 비판'에서 "서로 엇갈리는 두 실무 관점이 병존함에 따라 많은 경계 사례에서 사건의 향방은 사실상 운에 의해 결정되고 있다"고 분석했다.

이덕난 조사관은 같은 보고서에서 아동복지법에 '폭언·위협' 등을 예시적으로 규정하고 교육감과 경찰 모두 혐의가 없다고 판단한 사건은 경찰 단계에서 종결하도록 아동학대처벌법을 개정할 필요가 있다고 제언했다.

국회에도 관련 법안이 발의돼 있다. 정성국 국민의힘 의원은 2024년 6월 정당한 학생생활지도를 학대행위에서 제외하고 정서적 학대 개념을 구체화하는 개정안을 냈다. 같은 해 7월 백승아 더불어민주당 의원도 정서적 학대를 반복적·지속적이거나 정도가 심한 행위로 한정하고 정당한 교육·지도는 제외하는 법안을 발의했다.

교원단체 관계자는 "교권보호 5법도 결국 사후 대응에 그친다"며 "아동 보호와 정당한 교육활동의 경계를 구체화하고 혐의가 인정되지 않을 사건을 초기 단계에서 걸러낼 후속 입법이 필요하다"고 강조했다.

jane94@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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