서평택환경위·평택시기자단, 포승 어르신들에게 '사랑의 삼계탕' 300인분 대접

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 서평택환경위원회와 평택시기자단은 14일 초복을 맞아 지역 어르신들의 건강한 여름나기를 돕기 위한 '사랑의 삼계탕' 나눔 행사를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 서평택환경위원회와 평택시기자단, 지역 이장단이 평소 주변의 소외된 이웃과 어르신들을 돕기 위해 마련한 성금으로 실시됐다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 =김금규 경기평택항만공사 사장 직무대행이 어르신들을 위해 삼계탕을 나눠주고 있다. 2026.07.14 krg0404@newspim.com

이날 나눔 현장에는 서평택환경위원회 위원들과 평택시기자단 소속 기자들을 비롯해 경기평택항만공사 임직원, 지역 자원봉사자 등 30여 명이 팔을 걷어붙이고 참여했다.

봉사자들은 정성껏 준비한 삼계탕 300인분과 함께 러시아빵과 다양한 다과 등을 어르신들에게 대접하며 효를 실천했다.

특히 지역 어르신들을 위로하는 자리인 만큼 국민의힘 유의동 국회의원과 강정구 전 평택시의장, 김금규 경기평택항만공사 사장 직무대행 및 임원진, 서동식 10대 의정모니터단원, 국민의힘 차화열 전 평택시장 후보, 최철규 편백사랑 대표 등도 함께 자리해 의미를 더했다.

행사를 주관한 전명수 서평택환경위원회 위원장은 "비록 작은 정성이지만 따뜻하고 영양이 가득한 삼계탕을 드시고 우리 어르신들이 올여름 무더위를 무사히 이겨내시길 바란다"며 "앞으로도 주변을 세심하게 살펴 정과 사랑이 넘치는 따뜻한 지역 사회를 만들어 나가는 데 앞장서겠다"고 말했다.

이에 김종호 평택시기자단 회장은 "이번 행사를 통해 경로효친의 미덕을 실천하고, 지역 주민들과 더불어 살아가는 세상을 만드는 데 동참하게 되어 매우 기쁘다"며 "우리 지역 언론 역시 단순히 소식을 전하는 것을 넘어 지역 사회를 위한 책임을 다하고 봉사에 솔선수범하는 모습을 보이겠다"고 화답했다.

현장을 찾은 유의동 국회의원 또한 "초복을 맞아 어르신들을 위해 이처럼 뜻깊은 나눔의 자리를 마련해 주신 모든 분께 감사드린다"며 "우리 평택시가 이웃 간의 정이 넘치고 더욱 살기 좋은 도시로 발전할 수 있도록 국회 차원에서도 최선의 노력을 다하겠다"고 약속했다.

한 어르신은 "날씨가 덥고 기운이 없었는데 이렇게 직접 찾아와 맛있는 음식과 말동무를 해 주니 큰 위로가 된다"며 고마움을 표시했다.

서평택환경위원회와 평택시기자단은 앞으로도 지역 내 취약계층과 소외된 이웃들을 위한 다양한 사회공헌 활동과 봉사 프로그램을 지속적으로 발굴해 전개해 나갈 계획이다.

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