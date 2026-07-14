마포구, '유스 썸머 나잇 페스타' 참가 밴드 모집…8월 2일까지 10팀 선발

8월 29일 홍대 거리서 공연

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 마포구는 오는 8월 29일 홍대 거리에서 열리는 청소년 음악축제 '제3회 유스 썸머 나잇 페스타: 스쿨 樂(락) 스트리트'에 참가할 중·고등학교 밴드동아리 10개 팀을 8월 2일까지 모집한다고 14일 밝혔다.

'스쿨 樂 스트리트'는 마포청소년문화의집이 주관하는 '유스 썸머 나잇 페스타'의 대표 프로그램이다. 버스킹의 성지인 홍대 거리에서 청소년 밴드가 자신의 음악과 열정을 선보이고 관객과 함께 호흡하는 기회를 제공하는 음악축제다.

'제3회 유스 썸머 나잇 페스타: 스쿨 樂 스트리트' 참가 밴드 모집 [포스터=마포구]

모집 대상은 마포구에 거주하거나 마포구 소재 중·고등학교에 재학 중인 학생 3인 이상으로 구성된 밴드동아리다. 참가는 8월 2일까지 마포청소년문화의집 누리집 청소년활동란에서 제출서류를 내려받아 공연 영상 2곡(자유곡 1곡, 미션곡 1곡), 팀소개, 단체사진 등을 전자우편(mycc2651@naver.com)으로 제출하면 된다.

제출 영상 심사를 거쳐 공연에 참가할 10개 팀을 선발하며, 결과는 8월 11일 개별 안내·마포청소년문화의집 누리집을 통해 발표한다. 선발된 10개 팀에게는 완성도 높은 공연을 펼칠 수 있도록 전문 공연장 수준의 음향·조명·무대가 지원된다. 공연 준비를 위한 동아리 연습실도 무료로 제공한다.

이들은 8월 29일 홍대 거리 특설무대에서 열리는 공연에서 팀별 10분 이내로 자유곡 1곡과 관객이 함께 즐길 수 있는 미션곡 1곡을 선보인다. 공연 후에는 관객과 가장 뜨겁게 호흡한 1개 팀을 '긍정 밴드'로 선정한다. 자세한 사항은 마포청소년문화의집 누리집에서 확인하거나 희망찬청소년팀으로 문의하면 된다.

유동균 마포구청장은 "청소년들이 홍대 거리에서 자신의 꿈과 끼를 마음껏 펼치고, 관객과 함께 잊지 못할 여름밤의 추억을 만들길 바란다"며 "청소년들이 자신의 재능을 펼칠 수 있도록 다양한 기회를 만들어가겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com