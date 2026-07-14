서울시여성가족재단 '우먼잇츠 AX 세미나' 개최

여성 개발자가 전하는 실전 문제 해결법 공유

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시여성가족재단은 AI(인공지능) 전환(AX) 시대를 맞아 IT 분야 초기 재직자와 우먼잇츠 회원을 대상으로 '우먼잇츠 AX 7월 세미나'를 운영한다고 14일 밝혔다.

이번 세미나는 AI 기술 확산으로 빠르게 변화하는 산업 환경 속에서 여성 IT 재직자들이 현업 중심의 실질적인 인사이트를 얻고, AI 시대에 필요한 문제 해결 역량과 커리어 경쟁력을 키울 수 있도록 마련됐다. 재단은 한국여성과학기술인총연합회와 협력해 프로그램을 운영한다.

우먼잇츠 AX 세미나 포스터 [사진=서울시여성가족재단]

'우먼잇츠 AX 세미나'는 선배 개발자들의 실무 경험을 공유하고 참여자 간 네트워킹을 지원하는 릴레이 프로그램이다. 5월, 7월, 9월 총 3회에 걸쳐 진행된다. 지난 5월 열린 1차 세미나에서는 'AI 시대의 공생과 경쟁력 구축'을 주제로 현직 AI 전문가와 개발자가 산업 변화와 커리어 전략을 공유했다. IT 분야 재직자 100여 명이 참석했다.

오는 22일 열리는 2차 세미나는 'AI 시대의 문제 해결 역량'을 주제로 진행된다. 단순한 코드 작성 능력을 넘어 비즈니스 문제를 이해하고 해결하는 개발자로 성장하기 위한 실무 중심의 경험과 노하우를 공유할 예정이다.

행사는 참여자 간 교류를 강화하기 위해 1부 네트워킹과 2부 학습 세미나로 나눠 운영된다. 1부는 '온라인에서 시작된 연결을 오프라인으로 확장하기'가 주제다 IT 업계에서 많이 활용하는 SNS를 기반으로 참가자들이 경험과 관심사를 공유하고 커리어 네트워크를 형성할 수 있도록 지원한다.

2부에서는 현직 개발자들이 AI 시대에 필요한 문제 해결 역량을 주제로 강연한다. 최송아 네슬레코리아 프론트엔드 개발자는 업무 성과를 높이는 문제 해결 능력의 중요성을, 권상희 삼성전자 반도체연구소 스태프 엔지니어는 AI 시대 복잡한 현업 문제를 해결하는 실전 경험을 소개할 예정이다.

재단은 친구나 직장 동료와 함께 참석해 출석이 확인된 참가자에게 디저트 기프티콘을 제공하는 이벤트도 진행한다. 참여 신청은 서울시여성가족재단 홈페이지에서 가능하다. 선착순으로 모집한다.

박정숙 서울시여성가족재단 대표이사는 "AI로 일하는 방식이 빠르게 변화하는 만큼 여성 IT 인재에게는 기술뿐 아니라 문제를 정의하고 함께 해결하는 역량이 더욱 중요해지고 있다"며 "이번 세미나가 여성 개발자들이 실전 역량을 키우고 든든한 네트워크를 만드는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

blue99@newspim.com