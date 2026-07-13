안성시, 전통시장 농·축·수산물 원산지 표시 합동 점검

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 13일 전통시장 농·축·수산물 원산지 점검과 홍보 캠페인을 실시했다
- 시는 점포 방문해 원산지 표시 상태 점검하고 올바른 표시 방법 안내 및 표시판을 배부했다
- 하계 과일·보양식용 축수산물 중심으로 위반 여부를 집중 점검하고 정확한 표시 준수를 당부했다
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 전통시장을 찾는 소비자들의 안심 먹거리를 확보하고 공정한 유통 질서를 확립하기 위해 농·축·수산물 원산지 표시 점검 및 홍보 캠페인을 전개했다.
13일 시에 따르면 이번 활동은 여름 휴가철을 맞아 소비가 급증하는 농·축·수산물의 부정 유통 행위를 사전에 차단하기 위해 마련됐다.
이날 시는 전통시장 내 점포들을 직접 방문해 원산지 표시 상태를 점검하고 올바른 원산지 표시 방법을 안내하며 표시판을 배부하는 등 상인들의 자발적인 동참을 독려했다.
아울러 시장을 찾은 시민들에게는 올바른 원산지 확인법과 신고 절차가 담긴 홍보물을 전달하며 제도 인식 제고에 힘썼다.
주요 점검은 여름철 수요가 많은 하계 과일과 보양식용 축·수산물로 ▲원산지 미표시▲거짓 표시 및 혼동 유발 표시▲원산지 표시판 설치 및 기재 내용의 적정성 여부 등이 집중 점검됐다.
원익재 안성시 농업기술센터 소장은 "전통시장을 찾는 방문객들이 안심하고 우리 농·축·수산물을 구매할 수 있도록 유통 질서 확립에 최선을 다하겠다"며 "안전한 먹거리 환경을 위해 상인 여러분께서도 정확한 원산지 표시 준수에 적극적으로 동참해 주시길 바란다"고 당부했다.
lsg0025@newspim.com