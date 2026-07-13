평택시, 민선 9기 출범 읍·면·동장 소통회의 개최…현장 중심 행정 집중

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 민선 9기 출범을 맞아 최원용 평택시장 주재로 읍·면·동장 소통회의를 개최했다.

13일 시에 따르면 이번 회의는 시민 중심의 현장 소통 행정과 신속한 민원 체계 강화를 위한 시정 운영 방향을 공유하기 위해 마련됐다.

민선 9기 출범 읍·면·동장 소통회의 모습[사진=평택시]

이날 회의에 참석한 각 읍·면·동장들은 지역별 주요 현안과 주민 동향을 공유하고 시민 불편 해소와 지역 발전을 위한 다각적인 협력 방안을 논의했다.

특히 시는 민선 9기 시정철학을 바탕으로 주민들의 민원이 발생하거나 불편을 겪는 현장을 읍·면·동장이 직접 선제적으로 찾아가 소통하는 '현장 중심의 적극 행정'을 실천하기로 했다.

최원용 시장은 "읍·면·동은 주민들의 일상과 가장 가까운 곳에서 소통하는 행정의 최일선"이라며 "작은 민원 하나도 시민의 입장에서 세심하게 살피고 시민 중심의 봉사행정을 실천해 달라"고 당부했다.

이어 "행정의 답은 현장에 있다"며 "현장을 자주 찾아 시민과 함께 고민하고 해결하는 적극적인 행정을 펼쳐야 한다"고 강조했다.

그러면서 "형식적인 보고보다 시민의 삶을 변화시키는 실질적인 성과를 만들어 시민에게 신뢰받는 평택시를 함께 만들어 가자"고 말했다.

시는 앞으로도 정기적인 읍·면·동장 소통회의를 통해 지역 현안을 수시로 점검하고 시민 의견을 시정에 적극적으로 반영한다는 계획이다.

krg0404@newspim.com