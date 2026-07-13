광명시의회, 주요 유관기관 잇달아 방문...현장 협력망 강화

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교육과 재난 안전 민생 치안은 시민들의 일상생활과 가장 직결되는 핵심 분야

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시의회는 지역 내 교육과 재난 안전 치안을 책임지는 주요 유관기관들을 차례로 방문해 현장 중심의 소통과 협력 체계 구축에 나섰다고 13일 밝혔다.

광명경찰서 방문. [사진=광명시의회]

의회에 따르면 이날 현장 방문에는 이형덕 광명시의회 의장을 비롯해 부의장과 각 상임위원장 등 시의회 의장단이 함께 참여했다.

의장단은 가장 먼저 광명교육지원청을 찾아 지역 교육계의 주요 현안을 점검하고 학생들을 위한 안전하고 쾌적한 학교 교육환경 개선 방안에 대해 심도 있는 의견을 나눴다.

이어 방문한 광명소방서에서는 여름철 집중호우 및 폭염 등 기습적인 재난에 대비한 대응 태세를 점검했다.

광명교육지원청 방문. [사진=광명시의회]

의장단은 일선 소방대원들과 함께 소방차량 앞에서 주먹을 쥐고 파이팅을 외치며 단합된 모습을 보였으며 화재 예방 대책과 시민 안전 확보를 위한 실질적인 협력 방안을 논의했다.

마지막으로 광명경찰서를 방문한 의장단은 자치경찰제 시행에 따른 지역 치안 현황을 살펴보고 시민들이 체감할 수 있는 안전도 향상 방안과 생활 안전 강화를 위한 유관기관 간 공조 필요성에 깊이 공감했다.

이번 방문에서 의장단은 각 기관의 핵심 업무 추진 상황을 공유하는 한편 묵묵히 소임을 다하고 있는 현장 근무자들의 노고를 일일이 격려하며 고마움을 전하기도 했다.

광명소방서 방문. [사진=광명시의회]

이형덕 광명시의회 의장은 "교육과 재난 안전 민생 치안은 시민들의 일상생활과 가장 직결되는 핵심 분야다"며 "앞으로 시의회는 유관기관들과 끈끈하고 지속적인 소통을 이어가면서 모든 시민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 광명시를 만드는 데 의정 역량을 보태겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com