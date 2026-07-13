'총연장 87.4㎞' 충북선 고속화 건설사업, 설계 안전진단 착수

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급곡선 직선화·건널목 입체교차화 등 중점 검토

터널 피난시설·제천천 자연재해 예방 대책도 점검

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 충북선 고속화 사업이 공사에 앞서 노선 전반의 위험요인을 검증하는 절차에 들어간다. 이용자 대피와 재해 대응 등을 설계에 반영해 향후 개통과 운영 과정에서 발생할 수 있는 위험을 줄인다는 취지다.

충북선 고속화 건설사업 노선도 [자료=국가철도공단]

13일 한국교통안전공단(TS)은 충북선 고속화 건설사업을 대상으로 이달부터 '설계단계 철도교통시설안전진단'을 실시한다고 밝혔다.

충북선 고속화 건설사업은 신설 48.7㎞와 기존선 활용 38.7㎞를 합한 총연장 87.4㎞ 규모로 추진된다. 호남권과 강원권을 연결하는 한반도 X축 고속철도망을 구축하고 통행시간을 단축하는 한편, 상습 수해지역의 안전성을 강화하는 사업이다.

설계단계 철도교통시설안전진단은 정거장 1곳을 포함한 1㎞ 이상의 철도를 설치할 때 이용자 이동 과정에서 발생할 수 있는 위험요인을 사전에 제거하기 위한 제도다. 교통약자를 포함한 이용자의 안전성과 편의성을 설계단계에서 점검한다.

TS는 충북선 고속화 건설사업의 설계계획을 토대로 급곡선 구간의 직선화와 건널목 구간의 입체교차화 여부를 살펴볼 예정이다. 지하매설물과 지장물 처리계획, 철도 주변 이동 시 안전성도 중점적으로 검토한다.

철도 터널 구간에서 화재 등이 발생할 경우를 고려해 승객 대피를 위한 피난·방재시설의 적정성과 교통약자 이동 동선도 점검한다.

스마트건설안전기술과 사물인터넷 기반 AIoT 기술을 설계단계부터 반영하도록 해 운영 과정에서 발생할 수 있는 안전사고를 예방할 방침이다.

기상이변에 따른 자연재해 위험도 살핀다. 제천천 만곡부 통과 구간에서 우려되는 산사태 등 자연재해 예방시설이 적정하게 설계됐는지를 검토할 계획이다.

정용식 TS 이사장은 "충북선 고속화 건설사업에 대한 체계적인 안전진단과 철도종합시험운행 결과 검토를 추진하겠다"며 "국민이 안심하고 이용할 수 있는 철도교통 환경을 조성하고 국토 균형발전에 기여하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. TS가 안전진단을 실시하는 사업은 무엇입니까?

A. 한국교통안전공단(TS)은 이달부터 충북선 고속화 건설사업을 대상으로 '설계단계 철도교통시설안전진단'을 실시합니다.

Q. 충북선 고속화 건설사업은 어느 정도 규모입니까?

A. 신설 48.7㎞와 기존선 활용 38.7㎞를 합한 총연장 87.4㎞ 규모입니다. 호남권과 강원권을 연결하는 한반도 X축 고속철도망을 구축하고 통행시간 단축과 상습 수해지역 안전 강화를 목표로 합니다.

Q. 설계단계 철도교통시설안전진단은 어떤 제도입니까?

A. 정거장 1곳을 포함한 1㎞ 이상의 철도를 설치할 때 이용자 이동 과정에서 발생할 수 있는 위험요인을 사전에 제거하는 제도입니다. 교통약자를 포함한 이용자의 안전성과 편의성을 설계단계에서 점검합니다.

Q. TS는 어떤 시설과 구간을 중점적으로 점검합니까?

A. 급곡선 구간의 직선화와 건널목 구간의 입체교차화 여부를 살펴봅니다. 지하매설물과 지장물 처리계획, 철도 주변 이동 안전성, 터널 내 피난·방재시설과 교통약자 이동 동선도 점검합니다.

Q. 첨단기술과 자연재해 대응은 어떻게 반영합니까?

A. 스마트건설안전기술과 사물인터넷 기반 AIoT 기술을 설계단계부터 반영해 운영 중 안전사고를 예방할 계획입니다. 제천천 만곡부 통과 구간의 산사태 등 자연재해 예방시설이 적정하게 설계됐는지도 검토합니다.

chulsoofriend@newspim.com