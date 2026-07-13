동해시, '동해페이' 하반기 발행액 1000억으로 확대

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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 13일 지역사랑상품권 '동해페이'의 하반기 발행액을 700억 원에서 1000억 원으로 확대한다고 밝혔다. 이번 확장은 상반기 발행액이 당초 계획을 38% 초과 달성한 데 따른 것이다.

하반기 발행 확대는 경기 회복과 지역 소비 활성화를 지원하기 위해 추진됐다. 특히 무릉제, 추석, 연말 등 소비가 집중되는 시기에 안정적으로 인센티브를 제공해 시민의 구매력을 증대시킬 계획이다.

강원 동해시청 [사진=동해시청] 2020.11.13 onemoregive@newspim.com

시는 사업 안정적인 운영과 조기 종료를 방지하기 위해 국비 33억 원을 포함해 약 105억 원 규모의 예산을 추가 확보할 예정이다.

하반기 인센티브 지급률은 예산과 지급 현황에 따라 탄력적으로 운영되며 예산이 소진될 경우 조기 종료될 수 있다. 인센티브 지급 혜택의 월 구매 한도는 1인당 50만 원으로 동일하다.

올해 상반기 동해페이를 통한 지역 소비는 약 482억 원에 달한 것으로 집계됐다.

동해시는 지역화폐 '동해페이' 발행 규모 확대와 관련 향후 정부 추가경정예산(추경)을 통한 국비 확보 여부에 따라 인센티브 확대 등 정책 운용에 변동 가능성이 있다고 밝혔다.

이재국 경제과장은 "동해페이가 시민들의 큰 호응으로 계획보다 빠르게 소진되고 있다"며 "발행 규모 확대를 통해 하반기 소비를 촉진하고 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

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