영덕군수인수위, 활동 마무리....백서·정책자료집 전달

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조주홍 군수 "정책 제안 군정 반영...변화·성과로 이어지도록 최선다할 것"

[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 민선 9기 영덕군수직 인수위원회가 활동 백서와 '생활 밀착형 정책 제안 자료집'을 조주홍 군수에게 전달하고 활동을 마감했다.

13일 영덕군에 따르면 영덕군수직 인수위원회는 지난 10일 국민체육센터 인수위원회 사무실에서 조주홍 영덕군수를 비롯해 이안국 위원장과 인수위원, 자문위원, 관계 공무원 등이 참석한 가운데 '민선 9기 영덕군수직 인수위원회 활동 백서 전달식 및 해단식'을 개최했다.

이날 인수위는 활동 백서와 군민의 생활 속 목소리를 담은 '생활 밀착형 정책 제안 자료집'을 조 군수에게 전달했다.

민선9기 영덕군수직 인수위원회 이안국 위원장(왼쪽)이 활동백서와 정책제안 자료집을 조주홍 영덕군수에게 전달하고 있다.[사진=영덕군] 2026.07.13 nulcheon@newspim.com

이날 전달된 '민선 9기 영덕군수직 인수위원회 활동 백서'는 인수위원회의 활동 성과를 담은 기록물이자 민선 9기 군정의 비전과 목표를 구체화한 정책 자료다.

백서에는 ▲민선 9기 군정 비전 및 목표▲군정 추진 방향▲공약 이행 방향 제안▲정책 방향 제안▲업무 개선 방향 제안▲인수위원회 활동 사항 등이 담겼다.

특히 이번 백서는 인수위원들이 분야별 토론과 현장 확인, 관계 부서와의 심도 있는 논의를 거쳐 직접 내용을 정리하고 집필에 참여해 완성했다는 점에서 의미를 더한다.

인수위원회는 또 군민의 삶 가까이에서 군정을 시작할 수 있도록 '생활 밀착형 정책 제안 자료집'을 별책으로 제작해 활동 백서와 함께 전달했다.

정책 자료집에는 인수위원들이 활동 기간 동안 지역 곳곳을 직접 살피며 발굴한 생활 속 민원과 행정의 사각지대, 주민 불편 사항, 제도 개선이 필요한 과제 등을 분야별로 담았다.

이안국 인수위원장은 "인수위원 모두가 영덕의 미래를 고민하며 짧은 기간 동안 현장을 직접 확인하고 치열한 토론을 이어왔다"며 "백서와 자료집에 담긴 제안들이 민선 9기 군정 속에서 군민이 체감하는 변화로 이어지기를 기대한다"고 말했다.

조주홍 영덕군수는 "인수위원들께서 군민의 목소리와 지역의 현안을 담아 정성껏 완성한 활동 백서와 생활 밀착형 정책 제안 자료집을 뜻깊게 전달받았다"며 "백서는 기록으로 머무는 책이 아니라 군정을 움직이는 실천의 출발점이 돼야 한다. 그 안에 담긴 군민의 목소리와 정책 제언을 하나하나 세심히 살피고 군정에 충실히 반영해 군민이 체감하는 변화와 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

영덕군은 활동 백서와 생활 밀착형 정책 제안 자료집을 바탕으로 공약 사업의 실행력을 높이고 군정 운영의 방향을 구체화하는 한편 군민의 삶과 가장 가까운 현장의 목소리를 정책에 적극 반영해 민선 9기 군정의 성공적인 추진 기반을 마련해 나갈 계획이다.

nulcheon@newspim.com