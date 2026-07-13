울산시, 전국 최초 폭염 재난안전산업 진흥시설 선정…국비 66억 확보

AI 핵심 요약beta
- 울산시가 13일 폭염 특화 재난안전산업 시설 조성 사업에 선정돼 국비 66억 확보했다
- 이번 시설은 폭염 안전제품·기술 시험평가 등 통합지원 플랫폼을 구축하는 전국 첫 전문 기반시설이다
- 울산시는 테크노파크·울산과기원 등과 협력해 2028년까지 울산미포국가산단 내에 인공기후실 등 11종 장비를 갖춘 시설을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시가 행정안전부 공모에서 전국 최초로 폭염과 고열 재난에 특화된 재난안전산업 진흥시설 조성 사업에 선정돼 국비 66억 원을 확보했다.
시는 행정안전부 주관 2026년도 재난안전산업 진흥시설 조성 지원 공모사업에 최종 선정됐다고 13일 밝혔다. 총사업비는 132억 원으로 국비 66억 원과 시비 66억 원을 투입한다.
이번 사업은 재난 유형별 특화 제품과 기술의 성능평가 플랫폼을 조성하고, 연구개발부터 판로 개척까지 지원하는 통합지원 시설을 구축하는 내용이다. 울산에 조성되는 시설은 기후위기로 급증한 폭염 재난에 대응하기 위한 전국 첫 전문 기반시설이다.
시설은 울산미포국가산단 내 울산국가산단 통합안전관리센터에 들어선다. 이곳에는 인공기후실과 서멀 마네킹 등 11종 장비가 구축돼 폭염 안전제품과 기술의 시험·평가·인증을 지원한다.
시는 울산테크노파크를 주관기관으로 하고 울산과학기술원, 한국건설생활안전시험연구원, 한국화학융합시험연구원, 한국조선해양기자재연구원과 함께 2028년까지 사업을 추진한다.
울산과학기술원이 운영 중인 폭염연구센터와 협업해 인공지능 기반 국지적 폭염 데이터와 예측 정보도 제공할 계획이다.
psj9449@newspim.com