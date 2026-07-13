시흥시 전국하프마라톤 22일부터 참가 접수…'코스프레런' 첫 도입

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2026 제12회 시흥시 전국하프마라톤대회 10월 5일 개최

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 시를 대표하는 가을철 생활체육 축제인 '2026 제12회 시흥시 전국하프마라톤대회'의 참가 신청을 오는 22일 오후 2시부터 선착순으로 접수한다고 13일 밝혔다.

시에 따르면 올해로 12회째를 맞은 이번 대회는 오는 10월 5일 오전 9시 시흥 거북섬 내 한국공학대학교 제2캠퍼스 일원에서 개최된다. 참가자들은 시화방조제와 서해바다를 배경으로 시흥의 가을 정취를 만끽하며 달릴 수 있다.

제12회 시흥시전국하프마라톤대회 홍보물. [사진=시흥시]

경기는 한국공학대 제2캠퍼스를 출발해 시화방조제를 거쳐 돌아오는 하프코스(21.0975km)와 10km, 5km 코스 등 3개 부문 개인전으로 나눠 진행된다.

연령 제한은 하프코스의 경우 만 19세 이상, 10km는 만 14세 이상이며, 5km 코스는 남녀노소 누구나 참가할 수 있다. 참가비는 하프코스와 10km가 3만5000원, 5km는 2만 원이다. 모집 인원은 총 5000명으로 선착순 마감된다.

특히 올해 대회에는 시흥의 관광, 문화, 상징 등을 주제로 한 독특한 복장이나 소품을 착용하고 달리는 '시흥 코스프레런' 부문이 처음으로 신설됐다. 시는 참가자들의 창의성과 완성도 등을 평가해 우수 의상 착용자를 선정·시상할 계획이다.

대회 당일 참가자들의 이동 편의를 위해 지하철 4호선·수인분당선 오이도역과 시흥시청역에서 대회장까지 왕복하는 무료 셔틀버스도 운행된다.

시흥시 관계자는 "아름다운 거북섬과 시화방조제를 배경으로 열리는 이번 대회가 전국 마라톤 동호인들과 시민들에게 시흥의 다양한 매력을 널리 알리는 계기가 되기를 기대한다"며 "안전하고 풍성한 대회가 될 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com