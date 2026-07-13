HD현대중공업, 혹서기 현장 근로자 보호 강화…'화채 드쎄오' 운영

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근로자 건강 보호를 위한 간식 지원

온열질환 예방과 휴게시설 확대 병행



[울산=뉴스핌] 남경문 기자 = HD현대중공업이 무더위 속 현장 근로자 건강 보호를 위해 간식 지원과 휴게시설 확충 등 폭염 대응을 강화했다.

HD현대중공업은 혹서기 맞춤형 간식 지원 프로그램 '화채 드쎄오'를 운영 중이라고 13일 밝혔다.

HD현대중공업이 혹서기 간식 지원 이벤트인 찾아가는 간식차 '화채 드쎄오(Hwachae de CEO)'를 실시하고 있다.[사진=HD현대중공업] 2026.07.13

이 프로그램은 오는 9월 초까지 총 44회에 걸쳐 진행되며 매회 오후 휴게시간에 임원과 부서장이 현장을 찾아 과일 화채를 제공한다. 총 4만4000그릇이 지원될 예정이다.

'화채 드쎄오'는 'CEO가 준비한 화채'라는 의미와 '화채 드세요'라는 표현을 결합해 만든 명칭이다. 최근 이상균 부회장이 생산 현장을 찾아 직접 화채를 전달하기도 했다.

회사는 간식 지원과 함께 온열질환 예방 대책도 병행하고 있다. 현장과 선상, 선실 등에 총 270여 개의 휴게시설을 운영하며, 이동식 버스형 쉼터와 그늘막, 몽골텐트 등 다양한 형태의 휴식 공간을 확대 설치했다.

혹서기 기간인 지난 10일부터 다음 달 31일까지는 점심시간을 30분 연장하고, 체감온도 33도 이상 시 추가 휴게시간을 부여하고 있다.

제빙기와 스팟쿨러, 환기팬, 이동식 에어컨 등 냉방 장비를 확대 운영하고, 얼음물과 식염포도당, 냉방조끼 등 개인용 폭염 대응 물품도 지급하고 있다. 온열질환 예방수칙 교육과 건강 상태 점검도 지속적으로 실시하고 있다.

HD현대중공업 관계자는 "폭염 기간 산업재해 위험이 높아지는 만큼 현장 노동자의 건강 보호를 최우선 과제로 두고 있다"면서 "무더운 날씨 속에서도 현장 직원들이 안전하게 근무할 수 있도록 다양한 지원을 이어가고 있다"고 말했다.

news2349@newspim.com