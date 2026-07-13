전북도의회, '메가프로젝트 전북 제외' 대응 특위 구성

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

의원 11명 규모 특위 구성...16일 본회의 의결 후 본격 활동

후속 메가프로젝트·2차 공공기관 이전...전북 전략산업 유치 '공조'

전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도의회는 정부의 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'에서 전북이 제외된 것과 관련 특별위원회를 구성하고 국가 전략사업 유치를 위한 대응에 나선다고 13일 밝혔다.

전북자치도의회는 국가 주도의 대형 프로젝트와 첨단 전략산업 유치를 체계적으로 추진하기 위해 특별위원회를 구성할 계획이다.

전북특별자치도의회가 3대 메가프로젝트 대응 특별위원회를 구성키로 했다.[사진=전북자치도의회]2026.07.13 lbs0964@newspim.com

특별위원회는 의원 11명으로 꾸려지며 오는 16일 제430회 임시회 본회의 의결을 거쳐 본격적인 활동을 시작한다.

이번 특별위원회 구성은 지난 10일 김희수 의장을 비롯한 의정대표협의회가 정부의 메가프로젝트 전북 제외에 대한 대응 방안을 논의한 데 따른 후속 조치다.

참석자들은 도민의 상실감을 해소하고 전북의 미래 전략산업 유치를 위해 의회 차원의 전담기구가 필요하다는 데 뜻을 모았다.

특별위원회는 전북특별자치도와 국회, 지역 정치권, 정부 등과 긴밀한 협력체계를 구축해 후속 메가프로젝트와 국가 첨단산업 정책에 전북이 반영될 수 있도록 활동할 계획이다.

아울러 올해 추진이 예상되는 2차 공공기관 이전에서도 전북 몫을 확보하는 데 역량을 집중할 방침이다.

도의회는 앞서 지난 7일 이원택 전북특별자치도지사와 간담회를 열어 정부 동향과 대응 방안을 공유했으며 지난 10일에는 윤준병 더불어민주당 전북도당위원장과 만나 국가 전략산업 유치를 위한 공동 대응에 뜻을 모았다.

김희수 전북치도의회 의장은 "부지와 전력, 용수 등 우수한 여건을 갖춘 전북이 국가 메가프로젝트에서 제외된 것은 매우 아쉬운 일"이라며 "특별위원회를 신속히 출범시켜 정부와 정치권을 상대로 전북의 경쟁력이 국가 정책에 반영될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com