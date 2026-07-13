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관악구, 민선 9기 공약 실행계획 수립…1조4857억 원 투입

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  • 관악구가 13일 민선9기 공약 밑그림인 6대 전략 58개 정책과제를 발표했다
  • 혁신경제·청년수도·포용복지·교육문화·힐링정원도시·AI행정 등 특성을 반영한 도시 비전을 제시했다
  • 총 1조4857억 원을 투입해 벤처창업 확대와 복지·교통·환경·행정 혁신으로 관악의 대도약을 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

77.5% 예산 '힐링정원도시'에 집중 배정

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 관악구는 향후 4년간 구정 운영의 방향을 담은 민선 9기 공약의 밑그림 '6대 전략, 58개 정책과제'를 마련했다고 13일 밝혔다. 

구는 지난달 15일 정책기획단을 출범해 이달 10일 최종보고회를 끝으로 '관악의 대도약, 더 큰 관악의 완성'을 실현하기 위한 공약실행계획을 수립했다. 총 소요재원은 1조4857억 원으로, 이 중 '지속가능하고 안전한 힐링정원도시' 분야가 전체의 77.5%를 차지한다.

김범수 정책기획단 공동단장은 "지난 한 달간 정책기획단은 민선 9기 구정의 방향을 함께 고민하며 다양한 분야의 전문성과 경험을 바탕으로 의미 있는 논의를 이어왔다"며 "위원들의 소중한 제언과 애정 어린 관심이 앞으로도 관악구가 더 나은 방향으로 나아가는 데 큰 힘이 될 것으로 기대한다"고 전했다. 

민선 9기 정책기획단 해단식에서 공약실행계획을 전달받는 박준희 관악구청장 [사진=관악구]

'혁신과 상생의 더불어 경제' 분야에서는 '관악S밸리 3.0' 사업을 추진해 벤처·창업기업을 1000개 이상으로 확대 유치하고, 1만 명 이상의 인재가 활동하는 대한민국 벤처창업의 메카로 도약한다는 목표다.

이와 함께 관악산 연계 상권활성화 이벤트 추진 등 전통시장·골목경제 활성화, 공공일자리 고도화 등을 통해 지역경제의 성장 기반을 더욱 강화하는 혁신경제도시를 완성한다. 

또 1인 가구 비율이 63.9%로 높은 지역 특성을 반영해 1인가구 행복도시 완성에 중점을 두고, 노인종합복지타운 건립과 스마트 경로당 등 어르신을 위한 공간복지도 늘린다. 교통약자 이동 기본권 보장, 상호문화도시 육성, 아동친화도시 고도화 등 생애주기별 맞춤형 복지정책을 확대해 '포용하는 행복기본사회'를 구현한다.

청년인구 비율이 41.7%로 전국 최대인 관악의 특성을 반영한''대한민국 청년수도, 청년특별시' 분야도 역점 추진한다. 청년을 정책의 주체로 세우는 '청년주권시대, 청년민주주의 구현'을 비롯해 청년 일자리 기본권 보장과 주거복지 강화, 사회적 고립 청년의 자립 지원 등 청년의 생활 안정과 미래 투자를 위한 다양한 정책을 담았다.

아울러 서울대학교와의 협력을 더욱 강화하고 교육환경 개선 지원 확대, 평생학습도시 육성, 청소년 프로그램 활성화, 강감찬도시 브랜드 고도화 등을 통해 누구나 배우고 즐기는 관악만의 '전국 제일 으뜸교육문화'를 조성한다.

구는 관악산 자연휴양림 조성과 관악산 하늘숲길 프로젝트를 통해 관악산을 힐링·생태·문화가 어우러진 관악의 대표 힐링 명소로 만든다. 생활체육시설 확충, 재개발·재건축 신속 추진 지원, 공영주차장 확충·공유 활성화, 광역철도망 구축 등을 통해 '지속가능하고 안전한 힐링정원도시'를 만들어 갈 계획이다.

'활짝 열린 AI 혁신관악청' 분야에서는 행정 전반의 인공지능(AI)을 접목한 스마트 도시 관악을 조성하고, 주민과 직접 소통하는 관악청(聽) 운영을 통한 협치행정 구현과 풀뿌리 주민자치 강화로 디지털 대전환 시대를 선도하는 혁신 행정 체계를 구축한다.

박준희 관악구청장은 "정책기획단의 전문성과 현장의 다양한 의견을 바탕으로 민선9기 공약실행계획을 더욱 내실 있게 마련할 수 있었다"며 "'관악의 대도약, 더 큰 관악의 완성'이라는 구정 목표 아래 혁신경제도시와 청년친화도시, 힐링정원도시를 완성하고 중단 없는 관악의 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

kh99@newspim.com

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이번주 '李 정책 슈퍼위크' 주목 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 정부의 '정책 슈퍼위크'가 13일부터 시작된다. 이날 열리는 국가재정전략회의를 시작으로 부동산 정책 공개 토론회가 오는 14일부터 3일간 열리고, 정부 부처 대통령 업무보고도 15일부터 시작된다. 이 대통령은 한 주 동안 '나라의 곳간'인 내년도 예산안 편성 방안과 '부동산 공화국' 탈피를 위한 정책 토론, 취임 1년 차 당시 점검했던 국정 과제 이행과 지적 사항을 점검한다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 30일 서울 청와대에서 열린 제28회 국무회의 겸 제13차 비상경제점검회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.06.30 photo@newspim.com ◆ 반도체 호황 추가 세수, '미래대응기금'으로 13일 청와대와 정부에 따르면 이 대통령은 이날 오후 청와대 본관에서 열리는 '2026 국가재정전략회의'에 참석한다. 이날 회의는 '미래대응기금'에 대해 논의할 예정이다. 미래대응기금은 반도체 호황으로 확보되는 추가 세수를 활용한 기금이다. 인공지능(AI) 국가전략과 3대 메가프로젝트 등 미래 성장 동력 확보에 필요한 재원을 확보하기 위해 기금을 만들겠다는 구상이다. 기금은 또 국가 균형 발전, 청년 정책 등에도 활용된다. 오는 14일부터 16일까지 사흘 동안은 부동산 토론회가 잇달아 열린다. 14일은 국토교통부가 '부동산 공급 대책'을 주제로 토론회를 연다. 이어 15일 금융위원회의 '부동산 금융', 16일 재정경제부의 '부동산 세제'를 주제로 한 토론회가 각각 열린다. 사흘간의 부동산 토론회에서 언급되고 논의된 내용들은 오는 23일 이 대통령 주재로 열리는 '부동산 대토론회'에서 구체화된다. 부동산 공급 대책의 경우 '공공 주도'와 '민간 공급'의 비율 문제가 논의될 것으로 보인다. 그간 정부의 부동산 공급 대책은 공공 주도가 핵심이었다. 그러나 민간 용적률 인센티브 확대, 재개발·재건축 활성화, 대출 규제 완화 등의 시장 목소리가 커짐에 따라 민간 공급 활성화 방안에 대한 요구도 토론회에서 나올 것으로 보인다. ◆ 돌아온 잼플릭스…140개 공공기관 업무보고 모두 생중계 아울러 토론회에서 논의되는 부동산 세제 개편안 등의 내용은 7월 말이나 8월 초 발표되는 '2026 세제 개편안'에 담길 예정이다. 김용범 청와대 정책실장은 지난 10일 춘추관 브리핑을 통해 "세제는 2026년도 개편안 발표 시한이 있어 늦어도 7월 말이나 8월 초는 돼야 한다"며 "세제는 국민의 권리이자 의무이고 재산권 문제라서 입법 예고를 해야 하기 때문"이라고 밝힌 바 있다. 이른바 '잼플릭스(이재명+넷플릭스)'라고 불렸던 정부 부처 업무보고도 오는 15일부터 시작된다. 21일까지 9차례에 걸쳐 모두 생중계로 진행된다. 국무조정실을 비롯해 19부·6처·18청·7위원회를 포함한 140개 공공기관이 대상이다. 이번 업무보고는 지난해와 다르게 200여 명의 국민 참관단이 새로 참석한다. 이 대통령은 200여 명의 국민 참관단과 함께 지난해 말 첫 업무보고에서 제시된 각 부처의 정책과 과제가 제대로 이행되고 있는지 점검할 것으로 보인다. pcjay@newspim.com 2026-07-13 09:08
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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