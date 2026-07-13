세종시, 고위험 임산부·신생아 의료협력 기반 구축

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[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종지역 고위험 임산부와 신생아가 응급상황에서 보다 신속하게 진료와 이송을 받을 수 있는 의료협력체계가 마련된다. 세종충남대학교병원을 중심으로 세종·충북지역 의료기관 9곳이 진료 정보를 공유하고 공동 대응에 나선다.

세종시는 보건복지부의 모자의료 진료협력 시범사업 공모에서 세종·충북 권역이 최종 선정됐다고 13일 밝혔다.

세종시청 본청 청사 전경. [사진=뉴스핌DB]

이번 사업은 고위험 임산부와 신생아의 위험도를 조기에 파악하고 권역 내 의료기관 간 연계를 통해 적절한 진료와 응급 대응을 제공하기 위해 추진됐다.

세종·충북 권역에서는 세종충남대병원이 대표기관을 맡는다. 세종시와 충북도, 지역 의료기관 9곳은 진료협력망을 구축해 임산부와 신생아의 상태에 따라 필요한 의료서비스를 연계할 계획이다.

세종충남대병원은 협력기관과 함께 환자의 위험도를 분류하고 치료가 가능한 의료기관을 신속하게 확인하는 역할을 담당한다.

응급상황이 발생하면 기관별 비상연락망을 통해 환자 상태와 병상, 진료 가능 여부를 공유하고 이송과 치료가 지체되지 않도록 대응체계를 가동한다.

시는 이번 사업으로 고위험 산모와 신생아의 수도권 전원 부담을 줄이고, 지역 내 임신·출산 의료 접근성과 필수의료 대응 능력을 높일 수 있을 것으로 보고 있다.

김려수 세종시 보건복지국장은 "고위험 임산부와 신생아가 지역 안에서 신속하고 안전하게 치료받을 수 있는 의료환경을 만드는 계기가 될 것"이라며 "시민이 안심하고 출산할 수 있도록 모자의료 협력체계를 지속해서 강화하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com