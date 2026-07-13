홈플러스, 13일부터 대형마트 전 점포 임시 휴업

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운영비 감당 어려워 정상 영업 중단…몰은 입점주 희망 시 영업

서울회생법원, 20일까지 긴급운영자금 확보방안 제출 요구

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 홈플러스가 운영자금 고갈로 13일부터 본사와 대형마트 매장 임시휴업에 들어간다.

이날 홈플러스는 운영자금 고갈과 시설 유지·관리 어려움으로 13일부터 상황 변화가 있을 때까지 본사와 대형마트 매장을 임시휴업한다고 밝혔다. 다만 몰 부문은 입점주가 원하는 경우 영업을 계속할 예정이다.

[로고=홈플러스]

홈플러스는 상품대금 지급은 물론 유틸리티 비용 등 매장을 유지하기 위한 운영비조차 감당하기 어려운 상황이라고 설명했다. 이에 더 이상 매장을 정상적으로 운영할 수 없다고 판단하고, 보안과 안전 유지를 위해 임시휴업을 결정했다.

앞서 서울회생법원은 지난 3일 홈플러스 회생절차 폐지를 결정했다. 다만 오는 20일까지 2000억원 규모의 긴급운영자금 확보 방안을 제출할 경우 회생절차 연장을 재고할 수 있다고 밝힌 바 있다.

홈플러스는 1년간 고강도 구조혁신을 통해 사업성이 개선됐음에도 운영자금을 확보하지 못해 회생절차가 종료될 위기에 놓인 데 대해 안타깝다는 입장을 냈다. 회사는 메리츠 측에 2000억원의 운영자금 대출을 재차 요청했지만, 아직 수용되지 않은 상태라고 설명했다.

홈플러스는 몰 부문 영업이 이어질 경우 사고 방지를 위해 안전관리에 만전을 기하겠다고 밝혔다. 회사는 20일까지 진행 상황과 법원의 최종 결정을 지켜본 뒤 영업 재개 여부를 결정할 예정이다.

mkyo@newspim.com