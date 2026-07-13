청주시, 9월까지 폭염 종합대책 추진…취약계층 보호 강화

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무더위쉼터 864곳 운영·야간 응급대피소 지정

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 시민 생명과 건강 보호를 위해 '2026년 폭염대응 종합대책'을 수립하고 오는 9월 30일까지 추진한다고 13일 밝혔다.

이번 대책은 재난대응과를 중심으로 관계부서 합동 태스크포스(TF)를 구성해 폭염 상황관리와 대응체계를 강화한 것이 골자다.

그늘막 설치. [사진=청주시] 2026.07.13 baek3413@newspim.com

시는 폭염대책 기간 무더위쉼터 864곳(경로당 766곳, 행정복지센터 43곳 등)을 운영하고 폭염 취약계층 보호에 나선다.

또 야간 시간대 보호 공백을 줄이기 위해 청주온천을 폭염 응급대피소로 지정해 폭염특보 및 열대야주의보 발효 시 오후 9시부터 다음 날 오전 9시까지 운영한다. 보행환경 개선을 위해 횡단보도 그늘막 492곳을 운영하고 연말까지 36곳을 추가 설치할 계획이다.

폭염경보 발효 시에는 도로 살수차를 운행하고 낮 시간대 야외활동 자제를 권고하는 '무더위 휴식제'도 시행한다. 야외 근로자 보호를 위해 농업인과 건설근로자 등의 휴식을 유도하고 생활지원사 336명을 통해 독거노인 3800명에 대한 안부 확인과 건강수칙 안내를 실시한다.

이와 함께 선풍기 850대, 암막 양우산 350개 등 냉방용품을 지원한다. 노숙인 순찰과 방문건강관리, 온열질환 응급실 감시체계 운영도 병행한다. 농축산 분야에서는 시설하우스 점검과 안전문자 발송, 재해보험 가입 확대와, 축사지붕 열차단 도포와 기후변화 대응시설 지원사업도 실시한다.

시 관계자는 "폭염은 사전 대비가 중요한 재난"이라며 "관계기관과 협력해 시민 안전 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com