[PGA] 김주형 우승하자...우즈가 가장 먼저 '축하 문자' 보냈다

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국프로골프(PGA) 투어 제네시스 스코틀랜드 오픈에서 오랜 침묵을 깨고 정상에 오른 '영건' 김주형에 가장 먼저 '축하 문자' 보낸 사람은 '골프 황제' 타이거 우즈로 밝혀졌다.

김주형은 13일(한국시간) 영국 스코틀랜드 노스 베릭의 르네상스 클럽에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 보기 없이 버디만 6개를 솎아내며 최종 합계 17언더파 263타를 기록했다. 2023년 10월 슈라이너스 칠드런스 오픈 제패 이후 무려 33개월 만에 승수를 추가하며 PGA 통산 4승 고지를 밟았다. 지독했던 슬럼프를 털어내고 화려한 부활을 알린 순간이었다.

최종 라운드에서 6타를 줄이는 맹타로 우승을 완성한 김주형은 경기 후 공식 기자회견에서 우즈를 언급해 취재진의 이목을 집중시켰다. 그는 "3년 만의 우승이었는데, 제게 가장 먼저 축하 문자를 보내주신 분은 우즈였다"고 밝혔다. 두 사람의 본격적인 인연은 지난해 1월 우즈와 로리 매킬로이가 합작해 출범한 스크린골프 리그 TGL이다. 김주형은 우즈가 이끄는 '주피터 링크스 골프 클럽'에 합류해 한 팀으로 호흡을 맞추며 꾸준히 교류를 이어왔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 스크린골프 TGL 시즌1에서 한 팀으로 활약했던 김주형(왼쪽)과 타이거 우즈. [사진=TGL SNS] 2026.07.13 psoq1337@newspim.com

당시 우즈는 김주형을 향해 "젊고 두려움이 없으며 엄청난 잠재력이 있다"며 "재능뿐만 아니라 독특한 개성도 갖추고 있어 보는 것만으로도 즐겁다"고 극찬을 아끼지 않은 바 있다. 김주형 역시 팀의 수장인 우즈의 든든한 지원 속에 심리적, 기술적 조언을 구하며 한층 더 성장할 수 있었다.

김주형은 우즈와의 특별한 유대감을 다시 한번 강조했다. 그는 "TGL에서 우즈와 같은 팀으로 뛰며 많은 질문을 던질 기회가 있었고 그때마다 우즈는 매 순간 큰 도움을 줬다"고 돌아봤다. 이어 "우즈가 가장 먼저 축하 문자를 보내줬다는 사실 자체가 그가 어떤 사람인지, 주변 사람들을 얼마나 진심으로 챙기는지 잘 보여주는 증거"라며 거듭 고마움을 표현했다.

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