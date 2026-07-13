진천군, JTX 조기 추진 '국회 토론회...정치권과 공조

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8개 지역구 의원 12명 공동 주최로 초당적 협력 가시화

[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천군이 중부권 광역급행철도(JTX) 조기 추진을 위해 국회와 정부, 수도권·충청권 정치권을 아우르는 협력 체계 구축에 본격 나섰다.

단순 지역 현안을 넘어 초광역 교통망 구축을 둘러싼 정치권 공조가 가시화되고 있다는 점에서 주목된다.

진천군청. [사진=뉴스핌DB] [사진 = 뉴스핌DB]

진천군은 13일 국회의원회관 대회의실에서 'JTX 추진 촉구 국회 토론회'를 개최한다고 밝혔다. 이날 행사에는 노선 통과 지역 국회의원을 비롯해 정부 관계자, 지방자치단체, 관련 기관, 주민 등 400여 명이 참석한다.

이번 토론회는 JTX 노선이 지나는 8개 지역구 국회의원 12명이 공동 주최했다. 송파·성남·광주·용인·안성·진천·청주·화성 등 수도권과 충청권을 아우르는 정치권이 참여하면서 사업 추진을 위한 초당적 협력 기반이 마련했다.

국토교통부와 기획예산처 관계자, 지자체 협의체 단체장들도 참석할 예정으로 정부-지자체 간 공조 의지도 확인됐다.

행사는 1·2부로 나뉘어 진행된다. 1부에서는 개회사와 축사, 피켓 퍼포먼스를 통해 조기 추진 의지를 대외적으로 부각한다.

2부 토론에서는 국토교통부, 기획예산처, 한국교통대학교, 한국교통연구원 등 전문가들이 참여해 정책 필요성과 경제성, 국가균형발전 효과에 대한 논의를 이어간다.

JTX는 수도권과 충청권을 광역급행철도로 연결해 이동 시간을 대폭 단축하고 청주국제공항 접근성을 개선하는 국가 핵심 철도망 사업이다. 특히 서울 도심과 수도권 주요 거점, 충청권을 하나의 생활·경제권으로 묶는 초광역 인프라로 균형발전 전략의 핵심 축으로 꼽힌다.

진천군은 JTX 개통 시 수도권 접근성 개선을 통해 기업 투자 유치와 정주 여건 향상, 생활권 확대 등 지역 성장의 전기가 마련될 것으로 기대하고 있다. 다만 민자적격성 조사 등 사업 절차가 남아 있어, 향후 정부 의사결정 속도가 사업 성패를 좌우할 전망이다.

김명식 진천군수는 "JTX는 단순한 교통망 확충을 넘어 수도권과 충청권을 하나의 생활권으로 연결하는 국가균형발전의 핵심 축"이라며 "민자적격성조사가 조속히 마무리돼 조기 착공으로 이어질 수 있도록 국회와 정부, 관계기관과 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com