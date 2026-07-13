하나은행, 미국 송금 1~30분 내 완료

AI 핵심 요약beta
- 하나은행은 13일 미국향 'Fast-Fit 송금'을 출시했다
- 스위프트 리테일 페이먼트로 1~30분 내 송금된다
- 수수료 사전확인·실시간 추적·국가 확대 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나은행은 미국으로의 해외송금을 1~30분 이내에 완료하는 'Fast-Fit 송금 서비스'를 출시했다고 13일 밝혔다.
글로벌 송금망 스위프트의 개선된 결제방식인 리테일 페이먼트 스킴을 활용한 서비스다. 지난 6월 글로벌 주요 은행들이 참여해 10개국 26개 은행에서 시행됐으며, 하나은행은 국내 은행 중 유일하게 참여했다.
기존 해외송금의 불편사항을 개선했다. 송금 전 수수료와 수취인이 받을 금액을 미리 확인할 수 있고, 송금 후에는 진행 상태를 실시간으로 추적할 수 있다. 송금 원금이 별도 비용 차감 없이 수취인 계좌로 전액 입금되므로 최종 수취금액을 정확히 예측할 수 있다.
미국 JP모건 체이스 뱅크와 뱅크 오브 아메리카로 송금 시 금액에 관계없이 해외은행 수수료 1만원과 전신료 5000원만 부담하면 된다.
모바일 앱 '하나원큐'와 외국인 특화 앱 'Hana EZ'에서 비대면으로 이용 가능하다. 개인 고객과 국내 거주 외국인 모두 이용할 수 있다.
하나은행은 호주, 캐나다 등으로 송금 대상 국가를 확대할 계획이다.
romeok@newspim.com