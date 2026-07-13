三星显示首亮相Bilibili World 加快布局中国游戏显示市场

纽斯频通讯社首尔7月13日电 韩国三星显示12日表示，首次参加10日至12日在中国上海国家会展中心举行的亚洲大型二次元文化展会"Bilibili World 2026"，进一步拓展中国游戏显示市场。

【图片=三星显示提供】

三星显示表示，公司此次设立约297平方米的展区，展出搭载有机发光二极管（OLED）和量子点OLED（QD-OLED）面板的智能手机、笔记本电脑、显示器等50余台IT产品。

展区设置了腾讯新作《王者荣耀：世界》体验区，并与宏碁、华硕、联想等12家全球合作伙伴共同展示多款游戏设备。展台采用游戏场景为设计主题，以斗兽场风格的环形结构打造。在OLED游戏笔记本和QD-OLED显示器体验区，还同时展出液晶显示器（LCD）产品，供参观者现场比较不同显示技术的性能差异。

展会上，三星显示首次发布面向游戏笔记本市场的OLED品牌"OBLYX"。该品牌名称源于黑曜石（Obsidian），主打OLED产品的高对比度、纯黑显示效果及差异化设计。产品将涵盖14英寸、16英寸和18英寸等多种尺寸，并提供120Hz、165Hz、240Hz等不同刷新率配置。

三星显示援引市场研究机构Omdia数据称，中国拥有约6.8亿游戏玩家，是全球最大的游戏市场。2023年至2025年，中国OLED游戏笔记本市场年均增长率达到1449%，高于全球市场405%的年均增长率；同期，中国市场占全球OLED游戏笔记本市场的比重由2023年的4%提高至2025年的38%。

三星显示表示，随着中国游戏产业持续发展和高配置游戏内容不断普及，市场对高性能游戏显示产品的需求持续增长。公司希望借助此次展会加强与中国游戏玩家及IT合作伙伴的交流，进一步提升在中国游戏显示市场的竞争力。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社