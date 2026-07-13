부산시, 복지 실태 조사로 시민 생활 개선 나선다…200가구 대상

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8개 영역 124개 항목 조사 진행

정확한 정책 추진 시민 생활 개선

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 시민 생활과 복지 수요 파악에 나선다.

시는 13일부터 8월 14일까지 '2026년 부산시 복지실태조사'를 실시한다고 밝혔다.

2026년 복지실태조사 포스터[사진=부산시] 2026.07.13

조사는 시민 생활실태와 복지 수요, 서비스 이용 현황 등을 파악해 향후 정책 수립과 추진에 활용하기 위해 시행된다. 국가데이터처 승인을 받아 2년 주기로 진행되는 조사다.

이번 조사는 부산 거주 2200가구를 대상으로 하며 통계기법에 따라 표본을 선정했다. 조사 항목은 총 8개 영역 124개로 구성됐다.

세부적으로 가구일반, 근로·일자리, 건강·의료, 주거, 가계경제, 가족·돌봄, 공동체·삶의 질, 복지 인식·정책 등을 포함한다. 가구원 현황과 소득·자산, 사회보험, 의료 이용, 주거 형태, 돌봄 서비스, 여가활동, 정책 인지도와 만족도 등이 조사 대상이다.

올해는 부정수급, 통합돌봄 등 돌봄서비스, 취약계층 에너지 지원, 기부 참여, 위기가구 발굴, 학대 신고·예방 관련 문항이 추가됐다.

조사는 조사원이 가구를 직접 방문해 태블릿 등을 활용한 면접 방식으로 진행되며 통계법에 따라 응답 내용은 비밀이 보장된다. 조사 결과는 2027년 1월 공표될 예정이다.

황순길 사회복지국장은 "조사 결과를 기반으로 복지 정책의 정확도를 높이겠다"며 "시민들의 참여를 바란다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com