[PGA] 김주형, 제네시스 스코티시 오픈 3R 공동 4위…선두와 1타 차

AI 핵심 요약beta
- 김주형이 12일 PGA 제네시스 스코틀랜드 오픈 3라운드를 공동 4위로 마쳤다.
- 김주형은 2언더파 68타를 적어 중간합계 11언더파 199타를 기록했다.
- 김시우는 7언더파 203타로 공동 17위에 올라 최종 라운드에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 김주형이 안개로 순연됐던 미국프로골프(PGA) 투어 제네시스 스코틀랜드 오픈 3라운드를 공동 4위로 마쳤다.
김주형은 12일(현지시간) 영국 스코틀랜드 노스 베릭의 르네상스 클럽(파70)에서 속개된 대회 3라운드에서 버디 3개와 보기 1개를 묶어 2언더파 68타를 기록했다.
중간 합계 11언더파 199타를 적어낸 김주형은 공동 4위에 자리했다. 공동 선두 로버트 매킨타이어(스코틀랜드), 이민우(호주), 맷 피츠패트릭(잉글랜드·이상 12언더파 198타)과는 1타 차다.
짙은 안개로 3라운드 진행에 차질을 빚었던 이번 대회에서 김주형은 상위권을 유지하며 우승 경쟁 가능성을 남겼다. 슬럼프 탈출을 노리는 김주형은 한국시간 12일 오후 10시 39분 최종 라운드를 시작한다.
김주형과 함께 공동 4위에는 지난해 대회 우승자 크리스 고터럽(미국), 마이클 토르비욘슨(미국)이 이름을 올렸다.
한편 김시우는 3라운드에서 4타를 줄였다. 중간 합계 7언더파 203타를 기록한 김시우는 공동 17위로 4라운드에 들어간다.
football1229@newspim.com