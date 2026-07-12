[KLPGA] '강원의 여왕' 고지우, 하이원리조트 와이어 투 와이어 우승...강원에서만 4승

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자='강원의 여왕' 고지우가 한국여자프로골프(KLPGA)투어 하이원 리조트 여자오픈(총상금 10억원) 와이어 투 와이어 우승을 차지했다.

[t서울=뉴스핌] 이웅희 기자=고지우가 12일 강원도 정선 하이원CC에서 열린 하이원 리조트 오픈 우승트로피를 들고 기뻐하고 있다. [사진=KLPGA] 2026.07.12 iaspire@newspim.com

고지우는 12일 강원 정선군 하이원CC(파73)에서 열린 대회 최종 라운드에서 버디 없이 보기 2개를 기록했지만, 전날 2위와 8타 차로 벌린 덕분에 최종 합계 22언더파 270타로 우승했다. 17언더파 275타를 기록한 공동 2위 박혜준과 성유진을 5타 차로 제쳤다.

1라운드부터 4라운드까지 줄곧 선두를 지킨 와이어 투 와이어 우승이자, 2024년 이 대회 우승 이후 2년 만에 정상 탈환이다. 우승 상금 1억8000만 원도 추가했다.

2022년 정규투어에 데뷔한 고지우는 2023년 맥콜·모나 용평 오픈, 2024년 하이원리조트 여자오픈, 2025년 맥콜·모나 용평 오픈에서 3승을 거뒀다. 모두 강원 지역에서 열린 대회다. 이번 대회까지 강원도 개최 대회에서만 통산 4승을 올렸다.

[t서울=뉴스핌] 이웅희 기자=고지우가 12일 강원도 정선 하이원CC에서 열린 하이원 리조트 오픈 마지막 라운드에서 힘차게 티샷을 날리고 있다. [사진=KLPGA] 2026.07.12 iaspire@newspim.com

고지우는 "나도 정말 신기하다. 여기(강원도)에선 좋은 기운을 받는 거 같다. 땅이라도 사야 하나 싶다"며 웃었다.

왼손 엄지 부상을 딛고 일어선 고지우는 "정말 기쁘다. 작년 하반기에 손가락 부상 때문에 연습도 많이 못 했고 골프를 포기할 수도 있을 거라고 생각했는데 우승해서 너무 좋다"면서 "손가락 부상이 오히려 좋은 신호가 되었던 것 같다. 이번 시즌 초반 생각보다 잘되지 않았지만 헛된 시간이 아니어서 좋았다. 정신적으로 더 좋아졌고, 우승이라는 선물을 받아서 기쁘다"고 소감을 밝혔다.

이어 "우승하고 나서 항상 성적이 안 좋았다. 올해도 하반기가 숙제가 될 것 같다. 당장의 성적에 연연하기보다는 내 골프가 발전하는 것에 초점을 두고 싶다"고 말했다.

한편 공동 7위로 최종 라운드를 시작한 박혜준과 성유진은 이날 나란히 4타를 줄여 공동 2위에 올랐다. 최예림, 서어진은 중간 합계 16언더파 276타로 공동 4위, 전예성과 김민주, 신다인은 중간 합계 15언더파 277타로 공동 6위로 대회를 마쳤다.

'디펜딩 챔피언' 방신실은 공동 29위(8언더파 284타), 올 시즌 돌풍을 일으키고 있는 '슈퍼 루키' 김민솔은 공동 34위(7언더파 285타)에 그쳤다.

iaspire@newspim.com