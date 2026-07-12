경남교육청, '교육감배 동아리농구대회' 진행…학생 참여 확대

AI 핵심 요약beta
- 경남교육청이 11일부터 13일까지 창원에서 교육감배 동아리농구대회를 열었다
- 초·중·고 89개 클럽 984명이 참가해 4개 경기장에서 분산 진행됐다
- 성적보다 참여·성장을 중시하고 협력·건강한 여가 문화 확산을 목표로 했다
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학생 협력 경험 중시 체육 강화
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남교육청이 학생 체육활동 활성화를 위해 도내 학교 스포츠클럽 농구대회를 열고 기초 체력과 협동 중심의 교육 현장 확산에 나섰다.
도교육청은 지난 11일부터 13일까지 창원 일대에서 '제28회 교육감배 동아리농구대회 겸 제20회 학교스포츠클럽대회 농구 경기'가 열리고 있다고 12일 밝혔다.
이번 대회는 학생 자율 체육활동 참여를 확대하고 건강한 여가 문화 조성을 위해 마련됐다. 경기는 회원초, 마산고, 마산여고, 합포고 등 4개 경기장에서 분산 진행됐다.
대회에는 초등학교 8개 팀, 중학교 39개 팀, 고등학교 42개 팀 등 총 89개 클럽, 984명이 참가했다. 참가 학생들은 방과 후와 주말을 활용해 준비한 기량을 바탕으로 경기에 임했다.
이번 대회는 학생들의 자율적 체육 활동 참여를 넓히고 학교스포츠클럽을 활성화하기 위해 마련됐다. 단순한 성적 경쟁보다 참여와 성장 중심의 체육 활동에 의미를 뒀다.
권순기 교육감은 "학생들이 경기 과정에서 서로를 격려하고 협력하는 경험이 중요하다"며 "학교 체육 활동이 위축되지 않도록 지속적으로 활성화하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com