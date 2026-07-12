[윔블던] 노스코바, 복식 파트너 무호바 꺾고 윔블던 여자 단식 우승…생애 첫 메이저 정상

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 린다 노스코바(12위·체코)가 2026 윔블던 테니스대회 여자 단식 정상에 오르며 생애 첫 메이저 대회 우승 트로피를 들어 올렸다.

노스코바는 12일(한국시간) 영국 런던 올잉글랜드 클럽에서 열린 대회 여자 단식 결승에서 카롤리나 무호바(9위·체코)를 2시간 28분 만에 2-1(6-2 5-7 6-3)로 제압했다.

[런던 로이터=뉴스핌] 린다 노스코바가 2026 윔블던 테니스대회 여자 단식 우승 트로피를 차지했다. 2026.07.12 football1229@newspim.com

노스코바는 준결승에서 마르타 코스튜크(13위·우크라이나)를 제압한 데 이어 결승에서도 같은 체코 선수 무호바를 꺾고 첫 윔블던 우승을 완성했다.

노스코바는 1세트에서 압도적인 경기력을 보이며 31분 만에 세트를 따냈다. 2세트에서는 5-3으로 앞선 상황에서 자신의 서브 게임으로 경기를 끝낼 기회를 잡았지만 흐름을 놓치며 세트를 내줬다.

그러나 노스코바는 3세트에서 다시 주도권을 되찾았다. 여섯 번째 매치 포인트에서 서비스 위너로 승리를 확정하며 생애 첫 메이저 대회 우승을 차지했다.

체코 여자 테니스는 최근 윔블던에서 강세를 이어갔다. 2023년 마르케타 본드로우쇼바, 2024년 바르보라 크레이치코바가 우승한 데 이어 올해 노스코바까지 최근 4년 동안 세 명의 여자 단식 챔피언을 배출했다.

생애 처음으로 메이저 대회 결승 무대에 오른 노스코바는 곧바로 우승 트로피를 들어 올렸다. 그의 종전 메이저 대회 최고 성적은 2024년 호주오픈 8강이었다. 윔블던에서는 지난해 16강이 최고 성적이었다.

[런던 로이터=뉴스핌] 린다 노스코바(왼쪽)가 2026 윔블던 테니스대회 여자 단식 우승을 차지한 후 결승 상대이자 같은 체코 국적 선수인 카롤리나 무호바와 기념 촬영을 하고 있다. 2026.07.12 football1229@newspim.com

노스코바는 이번 우승으로 세계랭킹 7위까지 오를 전망이다. 우승 상금으로는 360만 파운드(약 72억5000만원)를 받는다.

결승 상대 무호바는 개인 통산 두 번째 메이저 대회 단식 결승에서도 우승 문턱을 넘지 못했다. 2023년 프랑스오픈 준우승을 차지했던 무호바는 올해 잔디코트에서 11승 1패의 상승세를 타고 처음으로 윔블던 결승에 올랐지만 생애 첫 메이저 우승은 다음으로 미뤘다. 노스코바와 무호바는 2024 파리 올림픽 여자 복식에서 한 조로 출전해 4위에 오른 인연도 있다.

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