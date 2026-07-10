전북 정치권-도-14개 시군, 내년 국가예산 확보·핵심 현안 추진 공조 강화

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기재부 2차 심의 대응·50건 시군 건의 논의, 민선 9기 첫 예산정책협의회 개최

새만금 제3 반도체 클러스터·공공기관 2차 이전·새만금항 4선석 조성 전략 점검

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북자치도는 10일 도청에서 지역 국회의원과 14개 시장·군수가 참석한 가운데 예산정책협의회를 열고 2027년 국가예산 확보와 핵심 현안 해결을 위한 협력 체계를 강화하기로 했다고 밝혔다.

민선 9기 출범 이후 처음 열린 이날 협의회에는 이원택 전북자치도지사를 비롯해 지역 정치권과 시군 단체장이 참석해 정부 예산안 반영 전략과 전북 미래 성장동력 확보 방안을 집중 논의했다.

참석자들은 정부 예산 편성이 기획재정부 심의 단계에 접어든 상황에서 신규·증액 사업 중심의 국가예산 확보 전략을 점검했다.

전북 시군 예산정책협의회[사진=전북자치도]2026.07.10 lbs0964@newspim.com

특히 국가 정책과 연계한 사업 논리를 강화해 정부안 반영 가능성을 높이고 중점 사업의 예산 삭감 방지와 추가 반영을 위해 도·시군·정치권이 공동 대응하기로 뜻을 모았다.

또 정부의 '3대 메가 프로젝트 및 서남권 첨단산업 발전 비전'과 연계해 새만금 산단의 부지 인프라, 재생에너지, 용수 공급 여건을 기반으로 대규모 투자 유치에 나서기로 했다. 이를 통해 제3의 반도체 클러스터 조성과 피지컬AI 중심 거점 육성에도 힘을 모을 계획이다.

제2차 공공기관 이전과 관련해서는 오는 9월로 예상되는 국토교통부 로드맵 발표에 앞서 대응 전략을 구체화했다. 농협중앙회, 한국투자공사, 중소기업은행 등은 본점 소재지 이전을 위한 법률 개정이 필요한 만큼 정치권과 협력해 입법 기반 마련에 나서기로 했다.

전북의 산업 경쟁력 강화를 위한 입법 과제도 논의됐다. 참석자들은 재생에너지 특별법의 조속한 국회 통과와 한국발전공사 통합법안 공동 발의 지원을 요청했다. 이를 통해 새만금을 글로벌 RE100 선도 산업단지로 육성하고 통합발전공사 본사 유치 기반을 마련한다는 구상이다.

이와 함께 대도시권 광역교통시행계획과 국가철도망, 국도·국지도 확충 등 주요 SOC 사업의 국가계획 반영 방안도 점검했다. 전주권 광역교통 접근성을 높여 투자 유치 경쟁력을 강화하고 지역 균형발전을 촉진한다는 전략이다.

남원에는 섬진강유역환경청 신설·유치를 추진하고 새만금항 신항 접안시설 4선석과 배후부지 285만㎡ 조성을 위한 재정사업 전환 대응 방안도 논의했다.

이어진 시군 건의 순서에서는 14개 시군 단체장이 총 50건의 사업을 제안하며 협조를 요청했고 참석자들은 국가예산 확보와 지역 현안 해결을 위한 상시 협력 체계를 운영하기로 했다.

이원택 전북도지사는 "정부 재정 기조가 첨단산업 육성과 성과 중심으로 재편되고 있는 만큼 도와 시군, 정치권이 원팀으로 신속히 대응해야 한다"며 "전북의 독자적인 경제 영토를 넓히고 정당한 몫을 확보하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

윤준병 민주당 전북도당위원장은 "지방선거 직후 예산정책협의회를 개최한 것은 의미가 크다"며 "내년도 성과가 국가예산으로 이어질 수 있도록 적극 노력하겠다"고 밝혔다.

황인홍 전북시장군수협의회장은 "이번 협의회는 내년도 예산 논의를 넘어 전북의 새로운 성장동력을 함께 만들어가는 자리"라며 "전북 공동 발전과 국가예산 확보를 위해 적극 힘을 보태겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com