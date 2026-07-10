용인특례시의회, 기흥저수지 환경정화 활동 참여

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시의회는 10일 기흥저수지에서 녹조예방·환경정화 활동을 했다
- 시의원·환경단체·시민 등 300명이 드론 살포·부유물 제거·쓰레기 수거 등을 진행했다
- 장정순 의장은 기흥저수지 수질개선과 환경보전을 위한 정책 지원과 환경보호 활동에 적극 나서겠다고 밝혔다
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300명 참여로 녹조 예방 활동 진행
여름철 녹조 문제에 선제적 대응
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시의회 장정순 의장과 의원들이 10일 기흥저수지 일원에서 열린 '2026년 기흥저수지 녹조예방 및 환경정화 활동'에 참여해 기흥호수 수질 개선과 수변 환경 정화에 힘을 보탰다.
용인특례시의회에 따르면 이날 행사에는 장 의장을 비롯한 시의원들과 특수임무유공자회, 환경서포터즈, 시민 등 약 300명이 함께해 녹조 예방과 환경정화 활동을 펼쳤다.
참가자들은 드론을 활용한 녹조제거제 살포와 보트를 이용한 호내 시찰, 저수지 내 부유물질 제거, 흙공 던지기, 환경보호 캠페인 등을 진행했다.
기흥호수공원 산책로와 수변 일대에서는 쓰레기 수거 등 환경정화 활동도 이어졌다.
장 의장은 "기흥저수지는 시민들의 소중한 휴식공간이자 용인의 중요한 자산인 만큼 깨끗한 환경을 함께 지켜나가는 노력이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 시민들이 쾌적한 자연환경을 누릴 수 있도록 환경보전과 수질 개선을 위한 정책적 지원에 지속적으로 관심을 갖고 환경보호 활동에도 적극 동참하겠다"고 밝혔다.
이번 행사는 여름철 녹조 발생에 선제적으로 대응하고 기흥저수지의 수질 개선과 깨끗한 수변 환경 조성을 위해 마련됐다.
seraro@newspim.com