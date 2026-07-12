서울학생 8개교, 영화로 마음 잇는다…협력종합예술활동 영화제 개최

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13일 서울시교육청 대강당서 영화제 개최

시나리오부터 편집까지 학생들이 직접 제작

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 오는 13일 서울시교육청 1층 대강당에서 '2026 서울학생 협력종합예술활동 영화제'를 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 영화제는 '서울학생, 영화로 마음을 잇다'를 슬로건으로 열린다. 학생들이 협력종합예술활동 교육과정에서 시나리오 작성부터 연기 촬영 편집까지 영화 제작 전 과정에 주도적으로 참여해 완성한 작품을 선보이는 자리다.

서울 용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

올해 영화제에는 강동중 강명중 대원국제중 상계제일중 신반포중 용강중 잠신중 중랑중 등 8개 중학교가 참여한다. 출품작에는 자신과 타인 이해 공감적 소통 상호 배려 협력적 인성 등 협력종합예술활동이 지향하는 공동체적 가치가 담겼다.

행사는 현장과 온라인을 연계해 진행된다. 13일 개막식 당일에는 식전 체험 행사와 사진 촬영 이벤트를 시작으로 8개교 출품작 상영회가 열린다. 학생들이 제작 의도를 직접 나누는 GV 프로그램도 진행된다.

축하 공연과 행운권 추첨 등 부대 행사도 마련된다. 현장 참석이 어려운 학생들을 위해 서울시교육청 공식 유튜브 채널 '예몽TV'를 통한 실시간 생중계도 병행한다.

온라인 상영관도 운영한다. 서울시교육청은 14일부터 31일까지 영화제 공식 홈페이지에 온라인 상영관을 열어 학생들이 만든 작품을 언제 어디서나 감상할 수 있도록 할 예정이다.

정근식 서울시교육감은 "영화라는 예술은 결코 혼자서 완성할 수 없으며 서로의 다름을 존중하고 의견을 조율하는 과정 속에서 배운 협동심과 소통 능력은 미래를 살아갈 든든한 자산이 될 것"이라며 "이번 영화제에 오른 작품들은 학생들이 미래의 창작자로 성장해 나가는 소중한 첫걸음"이라고 밝혔다.

서울시교육청은 앞으로도 학생들이 창의적 사고와 예술적 감수성을 키우고 미래 사회에 필요한 핵심 역량을 기를 수 있도록 협력종합예술활동을 활성화하고 지원할 계획이다.

jane94@newspim.com