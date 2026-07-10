'1400만 조회수' 숨바꼭질, 시즌2 귀환…도시괴담 더한 '역대급 공포' 예고

AI 핵심 요약beta
- 엠넷플러스는 K팝 공포 서바이벌 예능 숨바꼭질 시즌2를 7월 공개한다고 밝혔다.
- 시즌2는 도시괴담과 초대형 로케이션을 더해 플레이어가 괴담 속 인물이 돼 탈출하는 스토리텔링을 강화했다.
- 시즌1은 조회수 1400만·유니크 100만을 기록하며 엠넷플러스 핵심 트래픽을 견인해 시즌2 라인업에 관심이 모이고 있다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 글로벌 K팝 팬들의 호응을 얻었던 엠넷플러스 오리지널 예능 '숨바꼭질(SUMBAKKOKJIL)'이 더욱 강력해진 공포와 스토리텔링으로 시즌2를 선보인다.
CJ ENM의 글로벌 K팝 콘텐츠 플랫폼 '엠넷플러스(Mnet Plus)'는 오리지널 예능 콘텐츠 '숨바꼭질' 시즌 2를 오는 7월 공개한다고 밝혔다. '숨바꼭질'은 정체불명의 술래를 피해 K팝 아티스트들이 4444초 동안 생존 게임을 펼치는 서바이벌 예능이다. 예측 불가한 추격전과 아티스트들의 생생한 리액션이 더해 언어 장벽 없이도 누구나 쉽게 즐길 수 있어 글로벌 팬들의 호응을 받았다.
'숨바꼭질' 시즌 1이 어둠 속에서 보이지 않는 존재에 대한 두려움 등 직관적인 공포감을 중심으로 긴장감을 만들었다면, 시즌 2는 한층 업그레이드돼 돌아온다. 누구나 한 번쯤 들어봤을 법한 도시괴담 이야기가 더해지는 것. 특히, 단순히 정체불명의 술래를 피해 도망치는 것을 넘어 직접 '이야기 속 인물'이 되어 미지의 공간을 탈출해야만 한다. 초대형 로케이션과 함께 탄탄한 스토리텔링으로 마치 이야기 속으로 빨려 들어가는 듯한 극한의 재미를 선사할 전망이다.
또한 시즌 2 출연자도 기대를 모은다. 시즌 1에서는 트레저(TREASURE)부터 엔시티 위시(NCT WISH), 라이즈(RIIZE), 제로베이스원(ZEROBASEONE), 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER), 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT), 투어스(TWS), 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)까지 총 8팀이 플레이어로 출연해 무대 위와는 또 다른 반전 매력을 선보이며 큰 사랑을 받았다. 이에 이번 시즌 2에서 활약할 아티스트 라인업은 어떻게 될지, 또한 어떤 K팝 아티스트가 첫 번째 플레이어로 등장해 괴담을 배경으로 펼쳐지는 숨바꼭질에 뛰어들지 궁금증이 높아진다.
한편, 성공적으로 마무리된 '숨바꼭질'은 시즌 1 종영 당시 SNS를 포함한 전체 영상 조회수 1400만을 기록, 단일 IP 유니크 이용자 100만 명을 돌파했다. 또한 엠넷플러스 전체 콘텐츠 중 연간 가입 기여도 3위를 차지하는 등 핵심 트래픽을 견인하는 일등 공신으로 자리매김하며 엠넷플러스 오리지널 제작 역량을 확실히 입증했다.
'숨바꼭질' 시즌 2 제작진은 "이번 시즌은 단순히 살아남는 게임을 넘어 플레이어가 괴담 속 세계에 직접 들어간 듯한 경험을 느낄 수 있도록 구성했다"며 "한층 몰입을 더하는 서사 속에서 첫 플레이어가 누구일지도 기대해 달라"고 전했다.
moonddo00@newspim.com