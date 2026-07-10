울산소방본부 '울산119안전문화축제' 개막…재난 체험 프로그램 93개 운영

AI 핵심 요약beta
- 울산소방본부가 10일 울산전시컨벤션센터에서 이틀간 ‘2026 울산119안전문화축제’를 개최했다
- 축제는 5개 체험구역에서 93개 프로그램으로 재난·생활안전 교육과 소방드론·VR·AI 소방차 체험 등을 운영했다
- 가족·시민 참여형 공연과 체험, 시민영웅 참석으로 안전 문화 확산과 일상 속 안전 실천을 독려했다
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가족 참여 확대 및 안전 정보 강화
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 시민이 직접 보고 배우는 체험 중심 안전축제가 울산에서 열린다.
10일 울산소방본부에 따르면 이날부터 11일까지 이틀간 울산전시컨벤션센터(UECO)에서 '2026 울산119안전문화축제'를 개최한다.
올해로 18회째를 맞은 이번 축제는 '대한민국 안전 1번지, 여기는 울산'을 표어로 내걸고 시민 참여형 프로그램을 대폭 확대해 운영한다는 계획이다.
축제는 재난체험구역, 생명안전구역, 미래체험구역, 가족참여구역, 안전체험구역 등 5개 체험구역에서 총 93개 프로그램으로 진행된다.
화재 대피와 지진 대응, 완강기 사용, 심폐소생술(CPR) 등 생활 밀착형 안전교육과 소방드론·소방로봇, 가상현실(VR), 인공지능(AI) 소방차 체험, 소방관 역할 체험 등 다양한 안전 콘텐츠가 마련됐다.
가족 단위 참여를 고려한 구성도 눈에 띈다. 어린이 안전뮤지컬과 마술·저글링 공연, 종이비행기 날리기, 360도 사진촬영, 캐리커처, 페이스페인팅, 타투스티커, 소방차 색칠하기 등이 준비돼 남녀노소가 함께 즐길 수 있도록 했다.
생활안전 OX퀴즈, 재난심리 안전퀴즈, 울산시민 끼 발산 공연 등 시민 참여 프로그램도 병행해 지역 주민이 주체가 되는 축제로 꾸민다는 방침이다.
울산소방본부는 올해 축제에서 가족 체험 프로그램과 임시 주차장을 확대해 관람 편의를 높이고 행사장 동선을 정비해 쾌적한 관람 환경을 조성했다. 소방차량 및 장비 전시, 응급처치·생활안전 교육, 기업홍보부스 등도 함께 운영해 안전정보 제공 기능을 강화했다.
개막식은 이날 오전 10시 30분 울산전시컨벤션센터에서 열린다. 김상욱 울산시장과 주요 내빈 40여 명이 참석한 가운데 개막선언과 공연, 행사장 투어 등으로 진행된다.
화재와 각종 재난 현장에서 이웃의 생명을 구한 시민영웅 김송곤 씨, 문현서 씨, 윤재준 씨도 함께 자리해 안전의 의미를 되새기고 일상 속 안전 실천을 독려할 예정이다.
psj9449@newspim.com