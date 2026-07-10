박성현 광양시장-소상공인엽합회, 골목상권 활성화 간담회

AI 핵심 요약beta
- 광양시가 9일 소상공인연합회와 간담회를 열어 민생경제 회복 방안을 논의했다.
- 간담회에서 소비 촉진·경영 안정 지원·지원사업 개선 등 지역경제 활성화 방안을 논의했다.
- 광양시는 소상공인 건의를 시정에 반영해 맞춤형 지원과 소통 강화로 민생경제 회복에 행정 역량을 집중할 계획이다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양시가 소상공인연합회와 간담회를 열고 현장 애로를 청취하며 민생경제 회복 방안을 논의했다.
광양시는 지난 9일 광양수산물유통센터에서 소상공인연합회 임원진 40여 명과 간담회와 만찬을 열고 지역경제 활성화 방안을 논의했다고 10일 밝혔다.
이번 간담회는 민선 9기 출범 이후 지역경제의 핵심 주체인 소상공인과 직접 소통하기 위해 마련됐다. 경기 침체와 소비 위축 장기화로 어려움을 겪는 현장의 목소리를 듣고 실질적인 지원책을 모색하는 데 초점을 맞췄다.
이날 간담회에는 박성현 시장과 소상공인연합회 임원진, 관계 공무원 등이 참석해 소비 촉진을 통한 지역경제 활성화와 경영 안정 지원, 기존 지원사업 개선 방안 등 주요 현안을 논의했다.
황대환 소상공인연합회장은 "지속되는 경기 침체와 소비 감소로 인한 경영 부담을 설명하며 현장에서 체감할 수 있는 정책 확대와 정기적인 소통 창구 마련해 달라'고 건의했다.
박성현 시장은 "소상공인은 골목상권을 지탱하는 지역경제의 근간이라며 현장의 어려움을 정확히 반영한 정책이 필요하다"고 말했다.
시는 제시된 의견을 시정에 반영하고 지속적인 소통을 통해 실효성 있는 지원정책을 추진하는 한편 소상공인과의 소통을 강화하고 맞춤형 지원사업을 발굴해 민생경제 회복에 행정 역량을 집중할 계획이다.
chadol999@newspim.com