구례군, 농어촌 기본소득 시범사업 접수 시작

AI 핵심 요약beta
- 전남 구례군이 10일 주민설명회를 열고 기본소득 시범사업을 안내했다.
- 군은 신청 절차와 지급 방식을 설명하고 질의응답으로 궁금증을 풀었다.
- 구례군은 이날부터 신청을 받고 13일부터 현장 접수를 실시한다.
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[구례=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 구례군이 농어촌 기본소득 시범사업 추진을 위한 주민설명회를 열고 신청 절차 안내와 의견 수렴을 통해 사업 추진 기반을 마련했다.
10일 구례군에 따르면 전날 섬진아트홀에서 군수와 군의장 읍면 이장 주민 기본소득위원회 위원 등 300여 명이 참석한 가운데 주민설명회를 개최했다.
군은 사업 방향과 신청 절차 지급 방식 등을 설명하고 질의응답을 통해 주요 궁금증을 해소했으며 읍면별 홍보와 상담을 확대해 신청 지원을 강화할 계획이다
이날부터 농어촌 기본소득 시범사업 신청을 접수하고 13일부터 16일까지 읍면별 현장 방문 접수를 실시해 신청 편의를 높일 계획이다.
장길선 군수는 "농어촌 기본소득 시범사업이 지역 활력과 주민 삶의 질 향상에 기여하는 정책이라며 군민 참여를 바탕으로 성공적인 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.
구례군은 지난 6월 전남도 시범사업 대상지로 선정된 이후 기본소득위원회를 구성하고 관련 조례 정비를 추진하는 등 사업 추진 체계를 구축했다.
chadol999@newspim.com