금요일·음력 6월 4일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 7월 17일(금요일·음력 6월 4일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 온 마음과 몸을 바쳐 사랑했던 사람을 만나겠다.
72년생 : 하는 일마다 문서에 도장 찍고 계약하겠다.
84년생 : 기다린 보람대로 사랑이 절로 오겠다.
96년생 : 오래된 사랑이 묵어서 찾아오겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 열심히 준비한 만큼 좋은 결과가 있겠다.
73년생 : 떠나는 사람을 잡으면, 안 되겠다.
85년생 : 부질없는 것이 매달리지 말아야겠다.
97년생 : 생각보다는 실천이 따라야 하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 생각한 대로 밀고가는 것이 좋겠다.
74년생 : 도움 줄 사람을 만나겠다.
86년생 : 자신만을 믿고 나가는 것이 중요하겠다.
98년생 : 하는 일마다 귀신이 도와주는 모습이겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 행동하는 것이 좋겠다.
75년생 : 좋은 일이 생기겠다.
87년생 : 생각대로 하는 것이 좋겠다.
99년생 : 새로운 것을 시작하는 것이 좋겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 소신을 굽히지 않는 것이 좋겠다.
76년생 : 의견을 듣는 것이 좋겠다.
88년생 : 생각보다 결과에 만족하겠다.
00년생 : 헤어진 사랑을 털어버려야 하겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 좋은 소식을 들을 수 있겠다.
77년생 : 미련 없이 새로운 길을 가는 것이 좋겠다.
89년생 : 상대방보다 내가 더 가진 것이 많겠다.
01년생 : 믿음 보다는 확인이 필요하겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 크게 신뢰받아 대박 나는 행운을 얻겠다.
78년생 : 남모르게 사랑하는 사람을 만나겠다.
90년생 : 자기 일을 남에게 맡기면 낭패를 보겠다.
02년생 : 굽이 돌던 꿈이 가까이 다가오겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 의지를 관철시키는 노력이 필요하겠다.
79년생 : 버릴 것은 버리고 가야 살겠다.
91년생 : 이제야 사랑이 무엇인지 알 수 있겠다.
03년생 : 사랑만을 위하는 길이 진정한 삶이겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 무소식은 나쁜 소식이라는 생각을 가져야 하겠다.
80년생 : 돈 나가고 인심 들어오는 형국이겠다.
92년생 : 언행을 조심하는 것이 좋겠다.
04년생 : 보고 싶은 마음을 절제하는 것이 중요하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 정해진 원칙을 지키는 것이 좋겠다.
81년생 : 고정관념을 깔끔하게 버리는 것이 좋겠다.
93년생 : 끝까지 밀고 가는 힘이 필요하겠다.
05년생 : 마음 싣고 가는 꽃마차를 탈 수 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 조급하면 실패할 가능성이 높겠다.
82년생 : 고민하고 또 고민하는 것이 중요하겠다.
94년생 : 새로운 인연으로 인해 좋은 일이 생기겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 소진됐던 에너지가 채워지겠다.
83년생 : 정든 임과 헤어지는 아픔이 있겠다.
95년생 : 생각하고 간절하게 원했던 일을 달성하겠다.